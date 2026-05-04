Larcamón y los técnicos que fueron despedidos del Clausura 2026; ¿quién saldrá tras la Liguilla?

Nicolás Larcamón fue cesado como técnico de la Máquina de Cruz Azul a tan solo una fecha del cierre de la temporada regular; sin embargo, no fue el único. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás la lista de los entrenadores que no pudieron culminar la temporada con sus respectivos equipos.

cruz azul

Fue al término de la Jornada 16 que la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de despedir a Nicolás Larcamón luego del empate frente a Querétaro, mismo que significó el noveno partido sin triunfo para la institución. Por tal motivo, la cúpula decidió prescindir de sus servicios a días para la Liguilla.

¿Qué entrenadores fueron cesados durante el Clausura 2026?

A diferencia de lo que ocurría en otros torneos en donde nueve, diez o incluso once entrenadores eran cesados de sus respectivos equipos, la realidad es que, en este Clausura 2026, fueron seis los técnicos que no pudieron mantener su trabajo luego de los resultados obtenidos en el campo.

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El último de ellos fue precisamente Nicolás Larcamón, aunque no se descarta que otros entrenadores sean despedidos una vez concluya el Clausura 2026. Probablemente, entre los DT’s cesados el más conocido fue Ignacio Ambriz, quien dejó su segunda etapa en León con más pena que gloria.

Del mismo modo, destaca la salida de Christian Ramírez de Mazatlán, así como el cese de Francisco Rodríguez luego de una inconsistente temporada al mando de Santos Laguna. El español Guillermo Abascal también fue despedido del Atlético de San Luis, mientras que el último fue Doménec Torrent tras decepcionar en Rayados.

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

¿Qué técnicos pueden llegar al Apertura 2026?

En medio de los rumores que indican que Joel Huiqui dejará de ser el técnico de Cruz Azul al término del Clausura 2026, distintos informes mencionan que la cúpula cementera irá por todo en la búsqueda de Matías Almeyda, aunque tampoco se destacan otros nombres como, por ejemplo, Diego Alonso.