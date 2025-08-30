3 razones por las que Chris Jericho tendría que retirarse en la WWE

Chris Jericho es uno de los luchadores más longevos y exitosos de la industria, pero a sus 53 años el futuro de su carrera está en constante debate. Su contrato con All Elite Wrestling termina a finales de 2025, y los rumores sobre un posible regreso a WWE han encendido la conversación entre fanáticos y expertos.

Eric Bischoff, exejecutivo de la lucha libre, habló recientemente sobre el tema en su pódcast 83 Weeks y aseguró que el canadiense aún tiene la inteligencia y la astucia para reinventarse, pero también señaló que quizá el momento de cerrar su ciclo en el ring está cerca.

¿Por qué razones Chris Jericho tendría que retirarse en la WWE?

Jericho ha sabido mantenerse vigente por décadas, pero la edad no pasa desapercibida. Los calendarios exigentes de WWE y AEW podrían acelerar un retiro necesario para cuidar su salud y preservar su legado.

WWE, ¿un escenario real para él?

De acuerdo con Bischoff, terminar su carrera en WWE sería el cierre perfecto para una trayectoria legendaria. El exejecutivo comparó a la empresa de Vince McMahon con los Yankees del beisbol, una liga mayor donde Jericho podría despedirse con honores.

¿Aún tiene capacidad de impacto con el público?

Además de su faceta en el ring, Jericho ha construido una sólida carrera en la música, la televisión y los pódcast. Esto le permitiría seguir siendo una figura influyente sin necesidad de exponerse físicamente, manteniendo viva su conexión con los fanáticos.

El “Y2J” podría elegir entre renovar con AEW o volver a WWE para un retiro histórico. Sea cual sea su decisión, el mundo de la lucha libre espera un desenlace a la altura de su legado.

Más allá de lo deportivo, la huella de Chris Jericho trasciende generaciones. Su habilidad para reinventar su personaje y mantenerse vigente por más de tres décadas lo convierte en un referente indiscutible del wrestling . Esa misma capacidad le permitiría cerrar su carrera en un escenario de grandeza, dejando un ejemplo claro de longevidad y adaptación en el entretenimiento deportivo.