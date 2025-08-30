deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

3 razones por las que Chris Jericho tendría que retirarse en la WWE

El futuro de Chris Jericho genera debate: rumores lo colocan de vuelta en WWE y varios factores podrían acelerar su retiro definitivo del ring.

chris jerico 3 razones.png
AEW
Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Chris Jericho es uno de los luchadores más longevos y exitosos de la industria, pero a sus 53 años el futuro de su carrera está en constante debate. Su contrato con All Elite Wrestling termina a finales de 2025, y los rumores sobre un posible regreso a WWE han encendido la conversación entre fanáticos y expertos.

Eric Bischoff, exejecutivo de la lucha libre, habló recientemente sobre el tema en su pódcast 83 Weeks y aseguró que el canadiense aún tiene la inteligencia y la astucia para reinventarse, pero también señaló que quizá el momento de cerrar su ciclo en el ring está cerca.

¿Por qué razones Chris Jericho tendría que retirarse en la WWE?

Jericho ha sabido mantenerse vigente por décadas, pero la edad no pasa desapercibida. Los calendarios exigentes de WWE y AEW podrían acelerar un retiro necesario para cuidar su salud y preservar su legado.

WWE, ¿un escenario real para él?

De acuerdo con Bischoff, terminar su carrera en WWE sería el cierre perfecto para una trayectoria legendaria. El exejecutivo comparó a la empresa de Vince McMahon con los Yankees del beisbol, una liga mayor donde Jericho podría despedirse con honores.

Hijo del Vikingo, nuevo megacampeón; se coronó en Triplemanía Regia

¿Aún tiene capacidad de impacto con el público?

Además de su faceta en el ring, Jericho ha construido una sólida carrera en la música, la televisión y los pódcast. Esto le permitiría seguir siendo una figura influyente sin necesidad de exponerse físicamente, manteniendo viva su conexión con los fanáticos.

El “Y2J” podría elegir entre renovar con AEW o volver a WWE para un retiro histórico. Sea cual sea su decisión, el mundo de la lucha libre espera un desenlace a la altura de su legado.

Más allá de lo deportivo, la huella de Chris Jericho trasciende generaciones. Su habilidad para reinventar su personaje y mantenerse vigente por más de tres décadas lo convierte en un referente indiscutible del wrestling . Esa misma capacidad le permitiría cerrar su carrera en un escenario de grandeza, dejando un ejemplo claro de longevidad y adaptación en el entretenimiento deportivo.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
Estados Unidos
Leyendas del Pancracio
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×