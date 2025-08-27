deportes
¿Lo sabías? Este es el verdadero nombre de Canek, leyenda de la lucha libre mexicana

Canek es uno de los luchadores que es considerado leyenda en el pancracio mexicano, pero por error uno de sus compañeros ventiló su nombre de pila

Canek es uno de los luchadores que continúa vigente y que es considerado una leyenda en el pancracio mexicano. Por ello, le molestó cuando uno de sus compañeros de profesión ventiló su nombre a través de un podcast, ya que para un gladiador la incógnita es sagrada y uno de sus mayores logros es conservar su máscara hasta el retiro o la muerte. ¿Sabías que L.A Park se cambiará el nombre por una razón que nadie puede creer ?

La leyenda de la lucha libre mexicana se llama Felipe Estrada, nombre que reveló su compañero de profesión Vampiro Canadiense a través de su podcast, cuando llevó de invitado a Latin Lover. Este hecho provocó la furia de Canek, quien hace 5 años tuvo una pérdida irreparable .

Canek
Archivo TV Azteca
Canek señaló a Latin Lover de revelar su nombre de pila, ya que él fue quien lo mencionó primero como Felipe, pero Vampiro Canadiense fue el que remató con que se refería al “Príncipe Maya”, lo que derivó en un conflicto entre los luchadores que hasta el día de hoy no se ha resuelto.

Cabe destacar que la incógnita del luchador mexicano es de lo más preciado en el deporte espectáculo y más para los gladiadores de la vieja guardia, pues para ellos es de suma importancia no revelar su identidad. Incluso algunos de ellos mueren y son enterrados con su máscara, tal es el caso de El Santo.

¿Quién es Canek, considerado una leyenda en la lucha libre mexicana?

Canek inició su carrera en los 70´s y 80´s, pero fue con la creación del Toreo de Cuatro Caminos que su popularidad aumentó, llegando a alcanzar el mote de estrella. El luchador también tuvo participaciones en Japón, donde dejó en alto el nombre de México.

“El Príncipe Maya” es recordado por cargar a André El Gigante arriba de un ring para derrotarlo, un luchador que en ese tiempo medía más de 2.20 metros de altura y pesaba 236 kilogramos. Sin duda una imagen que quedará en la historia de la lucha libre.

Canek inició una fuerte rivalidad con Mil Máscaras, otra de las grandes leyendas, pero nunca se llegó a un duelo de apuestas. En la actualidad, el luchador oriundo de Tabasco sigue activo a sus 73 años, aunque participa en funciones esporádicas.

