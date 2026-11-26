La Liga BBVA MX ha entrado en el mejor momento de la temporada. La Liguilla finalmente ha llegado y, en estos momentos, ya se han disputado los primeros dos juegos de los cuartos de final, siendo estos el Toluca contra el Atlas y el América frente a Rayados de Monterrey.

Este día se enfrentarán los equipos restantes en la ida de los cuartos de final en donde Pachuca se medirá a Chivas, mientras que León hará lo mismo con Cruz Azul. En ese sentido, no está de más hablar de un DT que, después de ser ninguneado por la Liga MX, hoy está a seis juegos de lograr el campeonato.

Benjamín Mora, de ser ninguneado por la Liga BBVA MX a buscar el título con Pachuca

Con apenas 47 años de edad, Benjamín Mora, técnico de los Tuzos del Pachuca, se destaca por ser un persona con un trabajo formativo de auxiliar en México y que, antes de conseguir trabajo en el país, tuvo que ir a otros lugares para ganar experiencia como en Malasia, Canadá y China.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Después de trabajar en equipos como Xolos, Querétaro, Atlante y Dorados, Benjamín tuvo su primera oportunidad fuera de la Liga BBVA MX con el Johor Darul Ta’zim II de Malasia, equipo en donde consiguió nueve títulos oficiales antes de su primera participación oficial en México con Atlas en la 2022 - 2023.

Un año después fue a Canadá con el York United en donde obtuvo el récord de puntos para, posteriormente, viajar a China luego de una corta travesía por Querétaro. Hoy, tiene a Pachuca a solo seis juegos del campeonato, el cual sería el primero a lo largo de su ya extensa trayectoria.

¿Cuál es el palmarés más reciente entre Pachuca y América?

Pachuca es el único equipo de la Liga BBVA MX que tiene un saldo favorable en la historia frente a las Águilas del América; sin embargo, la paridad se ha visto con más notoriedad en el pasado reciente. De hecho, en los últimos seis encuentros entre ambas escuadras hay dos triunfos por bando, así como dos empates.