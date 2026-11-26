La mejor etapa del año en el futbol mexicano, finalmente, ha llegado. Después de una temporada regular por demás interesante, ocho equipos se disputan el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y las Chivas del Guadalajara son, sin duda, uno de los favoritos a conquistar esta corona.

Chivas llegará a esta Liguilla del futbol mexicano como el actual líder del campeonato al registrar 33 unidades, una más que Cruz Azul. Además, tiene en su plantilla al mejor jugador del Apertura 2026 en su rubro, el cual sin duda puede hacer diferencia en el terreno de juego.

¿Cual es la ventaja que tiene Chivas respecto a los demás equipos en esta Liguilla?

De acuerdo con información del portal especializado Statisckicks, el cual se dedica a analizar a detalle el entorno de los futbolistas, las Chivas tienen al mejor jugador Sub-23 del futbol mexicano en esta temporada, siendo este el mediocampista ofensivo mexicano Santiago Sandoval.

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Y es que, con apenas 19 años de edad, Santiago Sandoval (quien incluso fue convocado a la Selección Mexicana), tuvo una calificación de 7.37 de acuerdo con el portal antes mencionado, mismo que lo convierte en el mejor jugador Sub-23 debido al impacto que tuvo en el campo.

¿A qué jugadores superó Santiago Sandoval en este rubro?

El portal menciona que Santiago Sandoval superó a elementos como Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, así como a Santiago Homenchenko, de los Gallos del Querétaro. En cuarto lugar aparece Bryan González también de Chivas, mientras que el Top 5 lo cierra Mauricio Cuevas de Santos.

A lo largo de la temporada regular, Santiago Sandoval tuvo la oportunidad de aparecer en 14 compromisos, sumando 948 minutos en estos. La situación del juvenil fue por demás interesante con Chivas, equipo en el que logró acumular cinco anotaciones y un pase a gol.