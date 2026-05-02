3 técnicos de élite que están DESCARTADOS para llegar a Cruz Azul por conflictos internos

Cruz Azul confirmó la salida de Nicolás Larcamón a falta de una jornada para la finalización del torneo regular en México, lo cual sugiere que el club se encuentra negociando y hablando con distintos entrenadores a fin de que lideren el barco celeste de cara al Apertura 2026.

cruz azul

Bajo este contexto, desde ya comienzan a surgir nombres en torno a los posibles entrenadores que podrían llegar a La Noria luego de la despedida de Nicolás Larcamón por parte de Cruz Azul en los últimos días; sin embargo, vale decir que tres están totalmente descartados para este puesto por distintas situaciones.

¿Qué técnicos están descartados para llegar a Cruz Azul?

Martín Anselmi : Debido a la forma en cómo abandonó la institución a inicios del año pasado luce imposible que el argentino regrese a Cruz Azul , lo anterior pese a que hoy en día se encuentra sin trabajo después de su etapa en el Porto y el Botafogo de Brasil.

: Debido a la forma en cómo abandonó la institución a inicios del año pasado luce imposible que el argentino regrese a , lo anterior pese a que hoy en día se encuentra sin trabajo después de su etapa en el Porto y el Botafogo de Brasil. Guillermo Almada: El uruguayo fue uno de los candidatos a llegar a la salida de Vicente Sánchez; sin embargo, distintos reportes indican que hubo cierta disparidad entre él y el director deportivo del club, lo cual hace que, de momento, el entrenador esté descartado.

Te puede interesar: ¿En qué deporte México podría ganar muchas medallas en los Juegos Olímpicos 2028?

Robert Dante Siboldi: Sibodi fue parte del 4-0 que Pumas le recetó a Cruz Azul en el 2020 y, a raíz de ello, surgió un video en donde el dueño del club, Víctor Velázquez, lamentó este resultado. Con este pasado, no es muy probable que ambos personajes se vuelvan a encontrar en La Noria.

¿Qué técnicos sí podrían llegar a Cruz Azul?

Reportes indican que, al día de hoy, uno de los candidatos más fuertes a llegar a Cruz Azul es Diego Alonso, quien también estuvo cerca de arribar a La Noria en el pasado. Además, hace unos días René Tovar, periodista de Récord, aseguró que el Turco Mohamed le dijo (hace un par de años) que soñaba con dirigir al conjunto celeste.