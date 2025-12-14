Con 40 años de carrera, una vida de independiente y porque el cuerpo se lo pide... se despide este luchador

Muchas voces alrededor de la Lucha Libre indican que saber irse a tiempo es clave para que un legado quede impregnado de manera grata en el recuerdo del aficionado. Ante eso, este luchador se va tras cuatro décadas de un despliegue de talento en los encordados. Aunque él quería seguir, su cuerpo ya le exigió decir adiós. Esta fue la carrera de Boomerang, ídolo del circuito independiente.

¿Quién es Boomerang, luchador que se va finalizando este 2025?

Nacido en Zitácuaro, Michoacán, Toluca fue la plaza que lo acogió y lo hizo ídolo desde 1985. Su estilo volador, agilidad y conexión que hizo con el público, le permitieron quedar totalmente acorde con el nombre que le adoptó tras iniciar su carrera como el Hijo del Sol. Con esto, su talento se desplegó por todos los escenarios del país.

Él supo que su decisión de no firmar con ninguna empresa, las cuales sí se acercaron para llegar a un acuerdo, le impediría tal vez tener la exposición que otras grandes figuras del pancracio mexicano sí tuvieron. Sin embargo, considera que hay muchos talentos con más capacidad en las peleas independientes… pero no son mediáticamente conocidos.

En toda su carrera expuso su máscara en nueve oportunidades y se retirará con ella puesta. Venció apostando la preciada ante rivales como Resplandor, Chico Malo, Halcón Azul y Cariñoso. Mientras que le quitó su respectiva tapa a Black Norris, Ángel Latino y Escorpión Rojo.

¿Por qué el luchador Boomerang se retira de los encordados?

Con 60 años, su cuerpo no dio para más y ante eso quiere retirarse sin dar pena, satisfecho de la grandiosa carrera que concretó. “Mi mente me dice que sí, pero mi cuerpo me dice que ya no… Me quiero ir en plenitud física, quiero dejar una imagen buena con la gente… Además no quiero que el tiempo te esté cobrando la factura y tú estés necio en el ring dando lástimas".

Su legado incluso alcanzó la cultura popular cuando interpretó a Nacho Libre gracias a un permiso que Silver King consiguió en aquellos años para hacer una gira en Estados Unidos con los nombres de los personajes de aquel filme. Recordando que el hijo de Dr Wagner interpretó al enmascarado dorado en aquel filme de culto.