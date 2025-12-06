3 cosas que debes saber de la última lucha de John Cena en WWE

Estamos viviendo el cierre de una época en el mundo de la lucha libre, ya que John Cena está cerrando su carrera en la WWE, empresa que ya confirmó al rival que va a tener la leyenda para su última aparición sobre el ring.

¿Quién va a ser el rival de John Cena?

Luego de muchas especulaciones en las redes sociales, la WWE confirmó al rival de John Cena en el torneo Last Time Is Now, esto tras semanas de incertidumbre y eliminatorias, desde el momento en que se anunció esta competencia, fueron muchos los fans que se emocionaron.

Muchas de las dudas, eran por conocer al luchador que tendrá el honor y privilegio de enfrentar a John Cena en su última pelea, una leyenda que grabó su nombre con letras de oro en la WWE.

El torneo colocó en la final a dos grandes luchadores de la actualidad, LA Knight y Gunther , por lo que había mucha expectativa por conocer el nombre el que tendrá el privilegio de subirse al ring el próximo 13 de diciembre, ante el 16 veces campeón del mundo. Finalmente, se confirmó que Gunther fue ganador del boleto para enfrentar a John Cena en su despedida de la WWE.

¿Va a tener un homenaje John Cena?

La empresa ha confirmado que John Cena va a ser presentado como ‘The Last Time’, al tiempo que tendrá un homenaje completo por su carrera tan brillante dentro de la industria. Por su parte, Gunther va a quedar en la historia como el último rival del campeón mundial, aunque en caso de ganar su carrera podría tener un gran impulso.

¿Cuándo va a ser la última pelea de John Cena?

La despedida de John Cena promete estar llena de muchas emociones y apariciones especiales, también ha sido confirmado que el luchador va a ser su última aparición el WWE, el próximo sábado 13 de diciembre.

