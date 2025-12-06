deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

3 cosas que debes saber de la última lucha de John Cena en WWE

Luego de una larga espera, ya se conoce al rival que va a enfrentar a John Cena en su última pelea.

3 cosas que debes saber de la última lucha de John Cena en WWE
Facebook:John Cena
Luis Madrid - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

Estamos viviendo el cierre de una época en el mundo de la lucha libre, ya que John Cena está cerrando su carrera en la WWE, empresa que ya confirmó al rival que va a tener la leyenda para su última aparición sobre el ring.

¿Quién va a ser el rival de John Cena?

Luego de muchas especulaciones en las redes sociales, la WWE confirmó al rival de John Cena en el torneo Last Time Is Now, esto tras semanas de incertidumbre y eliminatorias, desde el momento en que se anunció esta competencia, fueron muchos los fans que se emocionaron.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Muchas de las dudas, eran por conocer al luchador que tendrá el honor y privilegio de enfrentar a John Cena en su última pelea, una leyenda que grabó su nombre con letras de oro en la WWE.

El torneo colocó en la final a dos grandes luchadores de la actualidad, LA Knight y Gunther , por lo que había mucha expectativa por conocer el nombre el que tendrá el privilegio de subirse al ring el próximo 13 de diciembre, ante el 16 veces campeón del mundo. Finalmente, se confirmó que Gunther fue ganador del boleto para enfrentar a John Cena en su despedida de la WWE.

¿Va a tener un homenaje John Cena?

La empresa ha confirmado que John Cena va a ser presentado como ‘The Last Time’, al tiempo que tendrá un homenaje completo por su carrera tan brillante dentro de la industria. Por su parte, Gunther va a quedar en la historia como el último rival del campeón mundial, aunque en caso de ganar su carrera podría tener un gran impulso.

¿Cuándo va a ser la última pelea de John Cena?

La despedida de John Cena promete estar llena de muchas emociones y apariciones especiales, también ha sido confirmado que el luchador va a ser su última aparición el WWE, el próximo sábado 13 de diciembre.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×