Los 3 luchadores que tuvieron una mejor carrera sin máscara que con máscara
En los siguientes párrafos conocerás una lista de 3 luchadores que tuvieron un mejor protagonismo sin máscara que con máscara. ¿Cómo lo lograron?
El 2025 se ha convertido en uno de los años más importantes para la lucha libre mexicana, pues en los últimos meses el boom por este deporte ha tenido un crecimiento brutal, en gran medida, gracias a la forma en cómo la AAA se unió a la WWE . En ese sentido, no está de más recordar a aquellos luchadores que sobresalieron mejor sin máscara que con máscara.
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
Una de las diferencias más grandes entre la lucha libre mexicana y el Wrestling es la conexión que los nacionales tienen con sus respectivas máscaras. No obstante, vale decir que existen algunos luchadores que, pese a perder su tapa, lograron tener una carrera por demás importante en el ring.
¿Qué luchadores sobresalieron más con máscara que sin máscara?
- Cibernético: El “Dios” de la lucha libre mexicana perdió su tapa nada más y nada menos que ante La Parka AAA. Pese a ello, el “main main” ha logrado tener una carrera por demás exitosa sin su máscara, y prueba de ello está su última participación en la Triplemanía pasada.
- El Mesías: El nacido en Puerto Rico sigue como un elemento activo de la AAA y, curiosamente, también perdió su máscara ante La Parka. A pesar de esto, El Mesías logró fraguar una carrera por demás llamativa, la cual lo convierte, sin duda, en uno de los mejores luchadores que su país ha dado hasta ahora.
- Último Guerrero: Se pensaba que, tras perder su tapa ante Atlantis, su carrera iría en picada; sin embargo, nada estuvo más alejado de la realidad. El nacido en la Comarca Lagunera se mantiene como estelar dentro de la lucha libre, por lo que en unos años, cuando se retire, se hablará de una leyenda del pancracio nacional.
¿Qué luchadores sí perdieron su aura cuando les arrebataron su máscara?
La situación, sin embargo, no es la misma para otros elementos que perdieron su incógnita. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con los antes mencionados, estos elementos, una vez que perdieron este combate de apuestas, ya no volvieron a ser los mismos.
- Dr. Wagner Jr: Luego de perder su máscara ante Psycho Clown en una de las funciones más emblemáticas de la AAA, el “Galeno del Mal” no volvió a ser lo mismo. Eso sí, vale decir que dicha situación se dio en el ocaso de su carrera profesional.
- Blue Panther: El maestro lagunero perdió su tapa frente a Villano V, y si bien se mantiene activo y ofreciendo grandes combates en relación a su edad, la realidad es que sus fanáticos no se perdonan verlo sin máscara desde aquel momento.