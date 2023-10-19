¡Se terminaron los invictos en la NFL 2023!| Ritual El Podcast

Los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles cayeron en la Semana 6 de la NFL 2023, para terminar con los invictos en la Temporada del futbol americano estadounidense

Por: Azteca Deportes

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San Francisco 49ers (Pertenece a NFL)
Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)