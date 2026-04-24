5 espectaculares características que tendrá el Mundo Abierto del EA Sports FC 27

Estamos a pocos meses para que Electronic Arts sorprenda a propios y extraños con la llegada del EA Sports FC 27, mismo que entrará a la historia por ser el primero, dentro de esta rama, que cuenta con la modalidad Mundo Abierto, hecho que se había rumorado desde hace meses.

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Con la inclusión confirmada del modo Mundo Abierto para la siguiente edición, el EA Sports FC 27 ha comenzado a generar muchas expectativas entre los amantes del futbol. Por tal motivo, en los siguientes párrafos podrás conocer cinco características de este modo y cómo aprovecharlo al máximo.

5 increíbles características que tendrá el Mundo Abierto del EA Sports FC 27

Con la confirmación del Mundo Abierto como nueva modalidad, el EA Sports FC 27 ha comenzado a sacar una serie de características que este evento tendrá. Una de las más interesantes guarda relación con el jugador que escojas, mismo que tendrá la libertad de caminar por toda una ciudad de forma virtual.

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Así es como será el nuevo modo del mundo abierto en ea fc 27, será algo completamente nuevo en el cual podrás:



— Caminar por toda una ciudad virtual.

— Irde compras en tiendas como nike, adidas y puma.

— Comprar automóviles y una casa propia.

— Firmar autógrafos como toda una… pic.twitter.com/Qc9vwr7KEk — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) April 17, 2026

Este jugador, a su vez, tendrá la oportunidad de ir de compras a través de tiendas consagradas como Puma, Nike o Adidas para su siguiente juego. Del mismo modo, este podrá firmar autógrafos de parte de sus fans y convertirse en una estrella tal y como ocurre en la vida real.

El EA Sports FC 26, además, presentará a jugadores que, a través de su ahorro de dinero, podrán comprar automóviles de lujo y una casa propia, la cual se verá en el Mundo Abierto. Finalmente, estos podrán disputar partidos en la calle al más puro estilo del FIFA Street.

¿Cuándo se estrenará el EA Sports FC 27?

Si bien no existe un anuncio oficial respecto a su fecha de lanzamiento, nos podríamos basar en ediciones anteriores para conocer más detalles respecto a su llegada al mercado nacional e internacional. Dicho esto, todo haría indicar que el EA Sports FC 27 llegaría en septiembre de este año.