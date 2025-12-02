Argentina, ¿protagonista del EA Sports FC 27? Esto se sabe

Han pasado algunos meses desde que se estrenó el EA Sports FC 26 y, a unos días para que se termine el año, de lo que se habla es de su próxima edición. Lo anterior guarda estrecha relación con Argentina, quien sería uno de los protagonistas del EAFC 27. ¿Cuál es la razón detrás de esto?

El EA Sports FC 26 ha tenido comentarios en su mayoría positivos gracias a las modificaciones realizadas en relación al videojuego pasado; sin embargo, Electronic Arts sacaría la casa por la ventana para el 2027 teniendo como uno de los países principales a Argentina. ¿Por qué?

Argentina, ¿parte del modo mundo abierto en el EA Sports FC 26?

Fue durante noviembre de este año que los encargados del EA Sports FC hablaron de la posibilidad de contemplar un modo mundo abierto para la siguiente edición. Ahora, se han descubierto una serie de mapas, mismos de los cuales uno estaría inspirado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Cabe mencionar que las pruebas están en marcha en usuarios seleccionados de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Este mundo abierto incluiría algunos puntos a considerar, entre los que se destaca una interacción en tiempo real entre los usuarios y una exploración de mapas tematizados en países que representan el futbol mundial.

Es precisamente aquí en donde Argentina funge como uno de los protagonistas no solo por contar con tres Copas del Mundo, sino por el impacto futbolístico que el país ha tenido históricamente. Además, el portal FC Conceptos habla sobre un escenario en donde se vislumbra Buenos Aires, lo cual inspiraría escenarios urbanos y canchas callejeras del lugar.

¿La Liga BBVA MX estará en la próxima edición del EA Sports FC?

Con mucho tiempo de antelación luce complicado confirmar o desmentir la posibilidad de que la Liga BBVA MX forme parte del EA Sports FC 27 . Sin embargo, una luz de esperanza aparece considerando que para la versión 2026 estuvo muy cerca de concretarse, por lo que no se descarta que para la próxima el futbol mexicano sí haga acto de presencia en el videojuego.