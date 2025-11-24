Estas son las 5 cosas que no sabías del equipo de Messi y Suárez; van por lo más alto en el futbol uruguayo

Hace unos meses Messi y Suárez anunciaban un nuevo proyecto juntos, lo cual llamó bastante la atención de los aficionados de ambos. Y ahora, tan solo un torneo después de iniciar la aventura en la última división de Uruguay, el equipo consiguió su pase a la tercera división. Ante eso, es un buen momento para conocer 5 datos curiosos que quizás no conocías del Deportivo LSM, que ya realizó una de las hazañas del futbol sudamericano en el presente 2025.

El Último Refugio del Pelotero

¿Cuáles son los 5 datos del equipo de Messi y Suárez?

La cuarta división del futbol charrúa vio el nacimiento y pronta hazaña deportiva de parte del equipo de estos dos íconos mundiales. En ese sentido, concretaron el ascenso directo a la tercera división de Uruguay al derrotar 2-1 a Liffa Club. Con ello, aseguraron el primer lugar y así… el gran logro en su primer turno al bate.

5.- Deportivo LSM participaba en una liga semiamateur

En el último nivel de exigencia del balompié uruguayo se considera que se juega un futbol semi amateur y solo se le permite a los equipos pagar viáticos para el desempeño de las actividades de la liga. Pero ya en tercera división se verá cómo avanzan las cosas para el club.

4.- Es el tercer club con más seguidores en Uruguay

Algo que pasa en toda Sudamérica, es que regularmente los equipos no tienen un alcance tan alto de mediaticidad propia en las redes de los clubes. Ante eso, Deportivo LSM tiene 648 mil seguidores en Instagram y 21, 000 en TikTok… lo que significa que solamente les superan Nacional y Peñarol.

3.- Esto surgió como un proyecto social idea de Luis Suárez

Esto se creó como un club social que Suárez inició en 2018, esto en la zona de Ciudad de la Costa, específicamente en el departamento de Canelones. Dicho sitio es el que más crecimiento demográfico ha mostrado en Uruguay en años recientes, por lo que el ex ariete del Barcelona hizo una Ciudad Deportiva y de ahí concretó el paso a una afiliación con la AUF en 2023.

2.- El nombre se cambió en el proceso para añadir a Messi

El 2025 fue cuando se consiguió la afiliación del club, el cual contó de último momento con el fichaje bomba de Lionel Messi. Ante eso, de llamarse Deportivo LS, se agregó la M del gran compañero del Pistolero.

1.- Historia pura su ascenso a tercera división

Tras los goles de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini, el club uruguayo competirá contra históricos como Rampla Juniors, que este año descendió desde la segunda división. Y con esto, los pupilos de las leyendas del futbol moderno requirieron de una temporada para conseguir el ascenso, lo cual quedará registrado en los anales de la historia del club.