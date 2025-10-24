CONFIRMADO: El equipo de Lionel Messi jugará en Cuarta División

Lionel Messi ha renovado contrato con el Inter de Miami. El astro argentino va a seguir ligado al cuadro de la Major League Soccer hasta 2028. Sin embargo, hay un equipo del jugador de 38 años de edad va a jugar en la Cuarta División.

El equipo de Messi en Cuarta División

Y es que desde Argentina, la AFA dio a conocer que el Club Leones FC, va a disputar la siguiente campaña en la Primera C, la cuarta categoría del futbol argentino. Dicho equipo, fue fundado por la familia de Lionel Messi en 2015 y actualmente es presidido por el hermano mayor del futbolista del cuadro de ‘Las Garzas’, Matías Messi.

Al obtener el registro, el equipo puede incorporarse a las competencias de la Asociación del Futbol Argentino sin pasar por las divisiones amateur, el sector más bajo en el que comienzan los equipos.

Con la incorporación de Leones FC a la Primera C, la categoría va a contar con 28 escuadras participantes en el camino rumbo a Primera División, no obstante, antes tendrán que pasar por la Primera B (tercera categoría) y Primera Nacional (segunda categoría).

A pesar de que Lionel Messi no se encuentra involucrado de forma directa, es parte de los fundadores del equipo delegando la responsabilidad a su hermano. Desde su llegada a la MLS para jugar con el Inter de Miami, Leo Messi tiene un registro de 82 partidos jugados con marca de 71 goles y 37 asistencias en el cuadro que actualmente dirige Javier Mascherano.

En la Temporada 2025 de la Major League Soccer, el Inter de Miami va a disputar la Primera Ronda de Playoffs ante Nashville SC en la etapa eliminatoria del campeonato.

