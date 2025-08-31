¿Luis Suárez y Messi tienen un equipo de futbol? Conoce la historia

Luis Suárez y Lionel Messi se hicieron amigos inseparables desde la llegada del uruguayo al Barcelona en el 2014. No solo conectaron en la cancha, sino que a nivel personal ese vínculo hizo clic de manera especial. Coincidieron de nueva cuenta en Inter Miami y ahora son dueños de un equipo de futbol. ¿De dónde es el club y cuál es la aspiración del proyecto?

¿Luis Suárez y Messi tienen un equipo de fútbol profesional?

Hay otro tipo de conceptos que se instalaron en el mercado con un impacto de cierta relevancia, algunos creyeron que el anuncio de mayo pasado iba por esa vía. Sin embargo, Deportivo LSM es un proyecto de futbol profesional en el circuito uruguayo. El dueño de la institución es Luis Suárez, pero Lionel Messi es socio mayoritario. En ese sentido, el club ya debutó en la cuarta división de dicho país.

¿Cómo le fue al equipo de Suárez y Messi en su debut?

Claramente hay una expectativa importante alrededor de este proyecto que inició en la Liga D de Uruguay. Su debut se dio contra Academia y ganaron con marcador de 0-2. Los goles del inicio soñado fueron de Martín Parodi y Rodrigo Pastorini. En ese grupo el equipo competirá contra otros 13 clubes, entre los que destacan Real Montevideo, Gorriones, Rincón FC y Montevideo Boca Juniors.

¿Cuáles fueron las reacciones de Luis Suárez y Messi ante el triunfo?

Al momento solamente hubo reacción del famoso ‘Pistolero’, quien no dudó en indicar que estuvo al pendiente del partido vía redes sociales. En su participación activa desde la previa existió una constante publicación de las actividades del equipo, como lo fue el once inicial y dónde se podría ver el encuentro. Es decir, el delantero está orgulloso de su equipo y mostró estar muy cercano.

La próxima fecha del torneo enfrentará a Deportivo LSM y Rincón, de nuevo como visitantes. Será hasta la tercera fecha que vivirán un partido como locales, esto ante Estudiantes del Plata.

