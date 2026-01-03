5-datos-que-diferencian-a-la-copa-del-mundo-2026-del-resto

La Copa del Mundo de 2026 se perfila como la más innovadora y compleja de la historia del fútbol. Con cambios estructurales, un nuevo formato de competencia y un contexto político y geográfico inédito, el torneo marcará un antes y un después respecto a las ediciones anteriores organizadas por la FIFA.

Más allá de lo deportivo, el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, estará atravesado por desafíos logísticos, decisiones regulatorias y transformaciones que impactarán tanto a selecciones como a aficionados. Desde el aumento de equipos hasta las condiciones climáticas y migratorias, estos factores convierten a la edición en una cita totalmente distinta.

Los 5 grandes cambios que marcan la Copa del Mundo 2026

Uno de los datos más relevantes es que será el primer mundial organizado por 3 países de manera conjunta, superando el antecedente de Corea del Sur y Japón en 2002. La magnitud territorial de Estados Unidos, Canadá y México implicará largos desplazamientos entre sedes con distancias de hasta 4.500 kilómetros.

El segundo gran cambio es la ampliación del torneo a 48 selecciones: una decisión impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Este nuevo formato incrementará el número de partidos a 104, incluirá 12 grupos de 4 equipos y sumará 1 ronda extra de eliminación directa: los dieciseisavos de final. De esta manera, se extiende el calendario y la exigencia física para los futbolistas.

En tercer lugar, el Mundial 2026 abrirá la puerta a selecciones debutantes. Países como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo. Otro aspecto distintivo será la implementación obligatoria de pausas de hidratación en todos los partidos.

En este sentido, la FIFA determinó que los encuentros se detendrán a los 22 minutos de cada tiempo, sin importar la temperatura, como respuesta a las altas condiciones climáticas previstas en varias sedes y a experiencias recientes en torneos internacionales. Por último, el contexto político también jugará un papel clave.

Las restricciones migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos afectan a aficionados de países ya clasificados, como Irán y Haití, mientras que otros enfrentan limitaciones parciales. Incluso la elección de sedes ha quedado bajo la lupa ante posibles cambios por motivos de seguridad, un escenario que no tiene precedentes en la historia de los mundiales.

¿Cuándo comienza y finaliza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se extenderá durante poco más de un mes. La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

