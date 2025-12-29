La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya ROMPIÓ UN RÉCORD antes de jugarse

La Copa Mundial de la FIFA 2026 todavía no arranca, pero ya dejó claro que será un fenómeno sin precedentes. A menos de seis meses del silbatazo inicial en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA confirmó una cifra que sacudió al mundo del deporte: más de 150 millones de solicitudes de boletos en apenas los primeros días del proceso de venta.

El dato no solo rompe récords, sino que redefine lo que significa un Mundial en la era moderna. Nunca antes una Copa Mundial de la FIFA había generado semejante expectativa global, con aficionados de más de 200 países intentando asegurar su lugar en las gradas. La magnitud es tal que la demanda actual supera en más de 30 veces la capacidad total del torneo.

Gianni Infantino fue claro: la Copa Mundial de la FIFA 2026 no será solo un evento deportivo, sino un espectáculo cultural y social sin comparación. La combinación de sedes norteamericanas, estadios de última generación, mayor número de partidos y selecciones, y una base de fanáticos impulsada en gran parte por la comunidad latina en Estados Unidos, explica este fenómeno histórico.

Record-breaking 150+ million @FIFAWorldCup tickets requested from 200+ countries! 🙌 — FIFA (@FIFAcom) December 29, 2025

Una demanda nunca vista para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según el comunicado oficial, la FIFA detalló que las solicitudes de boletos representan 3.4 veces más espectadores que todos los asistentes acumulados en las 22 Copas del Mundo disputadas desde 1930. En total, el torneo contará con 104 partidos, una cifra récord que amplía las oportunidades… pero que aun así parece insuficiente frente al interés global.

La fase actual de sorteo aleatorio de entradas permanecerá abierta hasta el 13 de enero de 2026 a las 11:00 ET, momento en el que millones de aficionados sabrán si lograron asegurar su lugar en el Mundial más ambicioso de la historia.

Norteamérica, el epicentro del Mundial más grande de todos los tiempos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después para el fútbol en Norteamérica. Estados Unidos será el principal anfitrión, acompañado por México y Canadá, en un torneo que también destaca por políticas de acceso más amplias. FIFA confirmó boletos con precios fijos desde 60 dólares, una medida pensada para acercar el evento a más aficionados.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, esta Copa Mundial de la FIFA 2026 representa algo más profundo: identidad, pasión y la posibilidad histórica de vivir la Copa Mundial de la FIFA sin cruzar fronteras. Todo indica que no solo se jugará fútbol, sino que se escribirá historia desde las gradas.