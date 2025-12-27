¡MALAS NOTICIAS! Las figuras que podrían perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Cada vez falta menos para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los jugadores buscan cuidarse para llegar en el mejor momento posible al evento futbolístico más importante, pero también hay algunas figuras que podrían quedar descartadas debido a lesiones que tomarán bastante tiempo para recuperar.

Las figuras mundiales que podrían perderse la Copa del Mundo 2026

Recientemente, Takumi Minamino se convirtió en el más reciente jugador que se unió a la lista de jugadores que podrían quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el japonés sufriera una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla tras un choque con un rival en un partido entre su equipo, el Monaco, y el Auxerre.

También con problemas de la rodilla se encuentra Tyler Adams, contención de la Selección de los Estados Unidos quien sufrió una rotura de ligamento interno de la rodilla por lo que podría perderse el sueño de vivir un Mundial en casa.

Sin embargo, entre los anfitriones no solo Estados Unidos podría perderse jugadores, sino que también México con la lesión de tobillo de Santiago Giménez que requirió cirugía, dejándolo en riesgo de quedar fuera de la convocatoria de Javier Aguirre.

Al momento de cobrar un penal, Kevin De Bruyne sofrió una lesión de alto grado en el isquiotibial derecho, lo que pone en riesgo su participación en el Mundial con la Selección de Bélgica.

Aun le falta superar la instancia de Repechaje Europeo, pero Alexander Isak corre el riesgo de perderse el Mundial con Suecia debido a una fractura de peroné.

