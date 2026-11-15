5 delanteros que la Selección Mexicana tiene en mente para el 2027; 3 juegan en Europa

La Selección Mexicana está disputando los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF frente al combinado de Jamaica. Para ello, Rafael Márquez apostó por una convocatoria por demás interesante en la que el apartado ofensivo para ser el problema a resolver a corto plazo.

Para esta convocatoria Rafael Márquez no trajo a Raúl Jiménez debido a la lesión que tuvo con los Wolves. Además, es una realidad que las otras opciones, salvo Julián Quiñones, no han dado el salto de jerarquía que la Selección Mexicana esperaba de ellos al término de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué delanteros debe tener en cuenta la Selección Mexicana para el 2027?

Santiago Giménez : El Bebote ha tenido cada vez más minutos en su estancia en el Porto, por lo que, por su edad, aún cuenta con el tiempo necesario para finalmente demostrar que tiene todo para ser el centro delantero titular de la Selección Mexicana con miras a los torneos que habrá en 2027.

: El Bebote ha tenido cada vez más minutos en su estancia en el Porto, por lo que, por su edad, aún cuenta con el tiempo necesario para finalmente demostrar que tiene todo para ser el centro delantero titular de la con miras a los torneos que habrá en 2027. Armando González: El jugador del Olympiacos es la tercera opción en ataque del conjunto griego. Si el canterano de Chivas modifica esta situación, entonces probablemente pueda tener más minutos en la Selección Mexicana.

El jugador del Olympiacos es la tercera opción en ataque del conjunto griego. Si el canterano de Chivas modifica esta situación, entonces probablemente pueda tener más minutos en la Armando León: Su gran participación en la primera división de Croacia le abrió la puerta para llegar a la Selección Mexicana, por lo que podría ser una sorpresa del combinado nacional el siguiente año.

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Germán Berterame: El naturalizado mexicano ha tenido muchos minutos en su nueva etapa con el Inter Miami, por lo que no se descarta que sea alguien importante en el proceso nacional del 2027.

El naturalizado mexicano ha tenido muchos minutos en su nueva etapa con el Inter Miami, por lo que no se descarta que sea alguien importante en el proceso nacional del 2027. Santiago Sandoval: En los últimos partidos Gabriel Milito ha apostado por el juvenil como su centro delantero en Chivas, lo cual abre la posibilidad de verlo ahí en alguna etapa con la Selección Mexicana.

¿Qué pasará con Raúl Jiménez en la Selección Mexicana?

A pesar de su avanzada edad y de la lesión con la que está lidiando actualmente, todo haría indicar que Raúl Jiménez seguiría siendo considerado para la Selección Mexicana, al menos, durante el resto del 2027, pues es el delantero que mejor se acopla al sistema de juego de Rafael Márquez.