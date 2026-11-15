América y la TENEBROSA marca que tiene con Guillermo Almada a días para la Liguilla

El Club América es uno de los candidatos principales a quedarse con el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de ser una de las primeras escuadras en confirmar su pase a la Liguilla, lo anterior de la mano de Guillermo Almada y los puntos obtenidos hasta ahora.

Y si bien el América está en el segundo lugar de la clasificación general con 30 puntos superando a otras escuadras como Chivas, Atlas y Rayados, la realidad es que existe una tenebrosa marca con la que el cuadro azulcrema llegará a la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Qué marca tenebrosa registra América a unos días de la Liguilla?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX fue el escenario perfecto para que América extendiera su racha de no victorias en los Clásicos que tiene al interior del país, pues a lo largo de los últimos meses la institución del centro de la República no pudo obtener el triunfo en estos cotejos.

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América perdió 4-3 contra Cruz Azul en el Estadio Banorte, igualó a dos tantos en el mismo inmueble frente a Chivas y, posteriormente, empató a un gol en la cancha del Olímpico Universitario ante los Pumas, registrando cero victorias, dos empates, una derrota, siete goles en contra y seis a favor.

Con estos números, América ya suma un total de nueve encuentros oficiales sin obtener el triunfo en los Clásicos más importantes que tiene en el país, mismos de los cuales los últimos llegan de la mano de un Guillermo Almada que, dicho sea de paso, sigue sin convencer a gran parte de la afición.

¿Cuál fue el último Clásico oficial ganado por el América?

La última vez que el Club América logró un triunfo en los Clásicos fue hace más de un año, más precisamente el 27 de septiembre del 2025 en el torneo Apertura de la Liga BBVA MX. En aquella ocasión, los azulcremas derrotaron 4-1 a Pumas con tantos de Alejandro Zendejas (2), José Zúñiga y un autogol de Álvaro Angulo.