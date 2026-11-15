Afición de Chivas revela al CULPABLE del empate ante León; ya no tendría minutos en la Liguilla

El fin de semana pasado Chivas dejó escapar la posibilidad de recuperar el liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de igualar como visitante ante León por 1-1, en duelo correspondiente a la Jornada 16 que trajo consigo una anotación más de Ricardo Marín.

A pesar de que Chivas obtuvo un punto en calidad de visitante, la realidad es que distintos aficionados achacaron la no victoria a un elemento que vino desde la banca y que, en esencia, no ha tenido demasiados minutos en la temporada, motivo por el cual se espera que tenga poca participación en la Liguilla.

¿Quién fue el culpable del empate de Chivas ante León?

Fue a través de redes sociales como X e Instagram que decenas de aficionados colocaron a Luis Rey como el principal culpable del empate que Chivas obtuvo en la cancha del León, pues consideran que el mexicano no entró en el mejor nivel posible durante los minutos que disputó en el segundo tiempo.

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Y es que, si bien jugadores como Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo también fueron criticados, el principal fue un Luis Rey que entró de cambio por Fernando González pero que, sin embargo, mostró deficiencias al momento de defender, sobre todo en el remate previo a la anotación de León.

Por tal motivo, la afición rojiblanca espera que esta sea la última oportunidad que Luis Rey tenga en la temporada considerando que Jesús Castillo está muy cerca de regresar, motivo por el cual luce complicado que el elemento de 24 años de edad vuelva a formar parte del esquema de Gabriel Milito en este año.

¿Qué XI podría presentar Milito en el duelo entre Chivas y Cruz Azul?

Con Luis Rey descartado salvo un cambio de último minuto, se espera que Milito coloque a Rangel en el arco y a Aguirre, Campillo, Romo, Ledezma y González en la zona defensiva para enfrentar a Cruz Azul. En el centro del campo estarían Rubén González, Govea y Alvarado, mientras que los atacantes serían Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.