Pocos lo saben, pero Cruz Azul es EL MEJOR DE TODOS en los últimos cinco partidos gracias a este dato

Cruz Azul atraviesa por uno de los mejores momentos de los últimos meses precisamente en el momento más importante de la temporada; es decir, a unos días para el inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 en donde La Máquina buscará defender el último título de Liga que consiguió.

De hecho, Cruz Azul no solo es el líder actual del torneo Apertura 2026 al sumar 32 puntos después de 16 fechas disputadas, sino que también es la segunda mejor ofensiva del certamen, un hecho que logró principalmente en los últimos cotejos que tuvo al mando de Joel Huiqui.

¿Qué dato hace de Cruz Azul uno de los favoritos en la Liguilla del Apertura 2027?

Con 37 goles obtenidos en 16 enfrentamientos, Cruz Azul suma un promedio de más de dos anotaciones por encuentro. Esta situación, sin embargo, aumentó considerablemente en los últimos cinco partidos, mismos en donde el cuadro capitalino alcanzó las 15 dianas.

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En los últimos encuentros Cruz Azul le hizo cinco goles a Bravos de Juárez, dos a Pachuca, tres a Querétaro, dos a León y tres a Tigres, sumando un promedio de tres goles por partido. Además, en estos duelos la Máquina recibió cinco goles, lo cual habla del impacto que tuvo al momento de atacar si se compara con su defensiva.

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Este dato, además, se vuelve aún mejor considerando que Cruz Azul sumó 22 goles en sus primeros 11 juegos; es decir, dos goles por partido. En otras palabras, la cuota goleadora del conjunto dirigido por Joel Huiqui incrementó precisamente en el momento más importante de la campaña regular.

¿Cruz Azul podría terminar como la mejor ofensiva del Apertura 2026?

En estos momentos la mejor ofensiva del torneo es América con 38 tantos, uno más que Cruz Azul y tres más por encima de Toluca. Las Águilas se medirán a Tigres y La Máquina a Chivas, por lo que será en estos duelos en donde se defina quién será la mejor ofensiva de la campaña regular.