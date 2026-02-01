5 figuras que se retiraron y no podrán estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A lo largo de la historia del fútbol, cada Copa del Mundo de la FIFA marca también el cierre de ciclos para grandes figuras que dejan de vestir la camiseta de sus selecciones. El Mundial 2026 no será la excepción y tendrá ausencias de peso que se harán sentir tanto dentro del campo como en la memoria de los aficionados.

Varios jugadores que brillaron en ediciones anteriores anunciaron su retiro internacional en los últimos años, algunas tras disputas continentales como la Eurocopa o la Copa América. Aunque varios de estos futbolistas retirados continúan activos a nivel de clubes, su etapa con sus selecciones nacionales llegó a su fin. Esto los deja fuera de la cita mundialista de este año.

Los 5 jugadores que se retiraron y no jugarán en sus selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Xherdan Shaqiri (Suiza)

El volante suizo anunció su retiro de la selección el 15 de julio de 2024, tras la eliminación de Suiza ante Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa. Shaqiri fue internacional durante 14 años, disputó 125 partidos y marcó 32 goles, además de convertirse en el único futbolista en anotar en 3 mundiales y 3 Eurocopas.

Antoine Griezmann (Francia)

El delantero francés, campeón del mundo en Rusia 2018, se despidió de Les Bleus el 30 de septiembre de 2024, luego de la victoria frente a Bélgica en la UEFA Nations League. Con 137 partidos y 44 goles en 10 años, Griezmann fue una de las piezas clave de la generación dorada francesa.

Toni Kroos (Alemania)

La leyenda del Real Madrid volvió brevemente del retiro internacional para disputar la Eurocopa 2024 en su país, pero luego colgó los botines definitivamente. Kroos fue internacional alemán en 114 ocasiones durante 14 años y anotó 17 goles. En 2026 tendría 36 años y solo podrá vivir el mundial como espectador.

Keylor Navas (Costa Rica)

El histórico arquero tico se retiró de la selección el 23 de mayo de 2024, por lo que ni siquiera disputó la Copa América en Estados Unidos. Con 114 partidos en 16 años, Navas es considerado el mejor futbolista de la historia reciente de Costa Rica y fue figura absoluta en el inolvidable Mundial de Brasil 2014.

Ángel Di María (Argentina)

El Fideo cerró su ciclo con la Albiceleste tras la Copa América Estados Unidos 2024, torneo en el que pudo sacarse la espina del fracaso de 2016. Aunque sigue activo a nivel de clubes, no defenderá el título mundial en 2026. Di María fue internacional argentino 145 veces en 16 años y marcó 31 goles. Llegará a los 38 años para el próximo mundial.

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará por primera vez en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un hito al contar con 48 selecciones participantes. El torneo comenzará el 11 de junio con el partido inaugural que se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Según el calendario oficial, el encuentro de apertura será protagonizado por México y Sudáfrica, y se disputará a las 19 horas, dando inicio a un mundial histórico que también estará marcado por la ausencia de varias leyendas.