5 jugadores que fueron ídolos en América y se fueron odiados a Pumas

Se acerca el Clásico Capitalino entre América y Pumas, mismo que no solo se vive en la cancha, sino también en las decisiones de los futbolistas. A lo largo de los años, varios jugadores han cruzado de un club a otro, y este movimiento suele ser visto como una traición por parte de las aficiones, especialmente en Ciudad Universitaria.

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Pasar del América a Pumas no es un simple cambio de camiseta. Para muchos seguidores universitarios, representa una ruptura con la identidad del club, lo que provoca rechazo inmediato. Algunos futbolistas han intentado revertir esa percepción con su rendimiento, pero no todos lo han conseguido.

De América a Pumas: los jugadores que desataron polémica en su traspaso de club

Leo Suárez

Es el caso más reciente. Llegó a Pumas en el Clausura 2024 directamente tras haber sido campeón con el América. Su pasado inmediato con las Águilas provocó un rechazo inicial importante por parte de la afición, pero con el tiempo la situación pasó un tanto desapercibida.

Raúl "El Bala" Salinas

Formado en América y campeón con el club, su llegada a Pumas en el Clausura 2006 fue muy polémica. La afición universitaria nunca terminó de aceptarlo debido a su fuerte identificación con el conjunto azulcrema.

Leonel López

Arribó a Pumas en 2020, aún perteneciendo administrativamente al América. Aunque su paso por Coapa fue breve, eso bastó para generar desconfianza entre los seguidores auriazules, quienes nunca lo vieron como propio.



Rubens Sambueza

Aunque tuvo un paso por Pumas en 2007 sin mayor brillo, su historia tomó otro rumbo cuando se convirtió en ídolo y capitán del América. A partir de ese momento, la afición universitaria lo adoptó como uno de los grandes villanos del rival.

A estos futbolistas se les podría unir Luis Fuentes, quien si bien jugó primero para los universitarios fue en el Club América en donde tuvo mejores momentos, hecho que hace que sea olvidado la mayor parte del tiempo por la afición auriazul.

Uno de los casos más recordados de “traición” en el traspaso de Pumas a América

El rechazo de la afición no es exclusivo de quienes pasan del América a Pumas. El camino inverso también ha generado episodios de fuerte polémica en la historia del futbol mexicano.

Uno de los casos más recordados es el de Braulio Luna, quien dejó Pumas para unirse directamente al América en 1998. Su decisión fue considerada por muchos aficionados universitarios como una de las mayores traiciones en la historia del club.

Estos movimientos reflejan la intensidad de una rivalidad donde los colores pesan más que cualquier trayectoria individual. En el Clásico Capitalino, cambiar de bando no es solo una decisión profesional: es un paso que puede marcar para siempre la relación de un jugador con la afición.