Salió de Club América en busca de mejores oportunidades, pero la pasa fatal en su nuevo equipo

Durante el mercado invernal de la Liga BBVA MX, el Club América realizó una pequeña limpieza en su plantilla y el jugador que aprovechó la situación para cambiar de aires fue Rodrigo Aguirre. El delantero uruguayo no atravesaba su mejor momento tras haber sido figura en la obtención del Apertura 2024. Su rendimiento fue disminuyendo partido tras partido, por lo que terminó saliendo a Tigres en completo silencio.

Guido Pizarro, entrenador de los universitarios, confió en la clase del delantero de 31 años y, en un principio, había respondido de gran manera. El uruguayo debutó el 11 de febrero en el juego ante Forge por la Concacaf Champions Cup y firmó un doblete para ayudar en la victoria de su equipo por 4-1. Sin embargo, nadie iba a creer que después de ese partido Aguirre entraría en una sequía impactante.

El mal momento de Rodrigo Aguirre en Tigres

A pesar de que su inicio en el conjunto felino fue prometedor, la falta de contundencia que tuvo durante sus últimos meses en el América volvió a aparecer. En estos momentos, el 'Búfalo' Aguirre atraviesa una sequía alarmante de siete partidos consecutivos sin sumar goles en Tigres. La situación creció a tal punto de que la afición no ha parado de criticar su juego en redes sociales, por lo que Pizarro tuvo que salir a defender a su jugador.

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Tras el empate a cero ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026, el entrenador de Tigres le quitó responsabilidad a Aguirre por el mal momento goleador que atraviesa: “Estamos conformes. No se puede hablar de un jugador cuando el funcionamiento del equipo en líneas generales no es el correcto”. Pese a ello, el charrúa busca mejorar su rendimiento y reencontrarse con el gol lo antes posible.

El último gol de Rodrigo Aguirre en la Liga BBVA MX

El dato es aún más preocupante cuando se trata de Liga BBVA MX. Y es que para recordar el último gol de Rodrigo Aguirre en este torneo hay que remontarnos al día 2 de noviembre del año pasado, fecha en la que el delantero uruguayo marcó para el América en la victoria por 2-0 ante Club León.

Ya han pasado cuatro meses desde su última anotación en liga y podrían ser cinco si el Búfalo no logra anotar en la próxima jornada cuando Tigres se enfrente a Juárez el domingo 22 de marzo por el Clausura 2026.

