La razón por la que Efraín Juárez NO estaría en el Clásico Capitalino, Pumas vs América

Incertidumbre en Pumas. De cara al Clásico Capitalino, encuentro en el que el Club Universidad Nacional va a recibir al América en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Efraín Juárez espera una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

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Luego del empate entre el cuadro del Pedregal y Cruz Azul en la Fecha 12 del campeonato, los festejos desmesurados del entrenador de Pumas generaron polémica, pues al terminar el juego ante el conjunto de La Noria en Ciudad Universitaria, Efraín Juárez hizo un gesto hacia la tribuna donde se ubica la Rebel, grupo de animación de la escuadra de la UNAM. Señalando sus genitales, el estratega festejó tras haber dividido puntos contra el equipo Celeste, pues Pumas iba abajo en el marcador por dos goles y con un jugador menos, lograron empatar con anotaciones de Juninho y un gol en propia puerta de Willer Ditta.

De acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de Sanciones de la FMF, Pumas podría perder a Efraín Juárez para el partido contra el América y en caso de ser severos, el estratega también podría perderse el juego frente a Chivas en la Jornada 13.

"Festejar los goles o triunfos con actitudes groseras como ademanes o burlas o francamente antideportivas. 1 a 2 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 200 UMAs", señala el documento de la Temporada 2025-26.

A espera de la resolución disciplinaria tras la Jornada 11 del Clausura 2026, en Pumas no van a poder contar con Nathan Silva para el Clásico Capitalino, zaguero que fue expulsado contra Cruz Azul por doble tarjeta amarilla. De momento y a falta por confirmar, se espera la sanción para el entrenador de Universidad Nacional previo al Clásico Capitalino a jugarse el sábado 21 de marzo a las 21:10 horas.

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