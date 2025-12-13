5-luchadores-que-terminaron-sorprendentemente-pobres

La lucha libre profesional suele asociarse con fortunas millonarias, contratos televisivos y giras globales. Sin embargo, la realidad es más cruda: durante décadas, los propios luchadores debieron costear hoteles, alimentación, transporte y gastos personales sin garantías financieras a largo plazo.

RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Un salario alto no siempre se traduce en estabilidad duradera. Así es como las superestrellas de la disciplina ganaron importantes sumas de dinero, pero terminaron en la ruina. Problemas de salud, adicciones, mala administración del dinero o simplemente el alto costo de mantenerse activos contribuyeron a que pasaran del éxito total a la pobreza más profunda.

Las 5 estrellas de la lucha libre que no supieron administrar su fortuna

Si bien existen muchos casos de figuras de la lucha libre que llegaron a una situación económica crítica por no saber administrar su fortuna en el deporte, estos son 5 casos icónicos de la situación:

Lex Luger

A inicios de los años noventa, era señalado como el sucesor natural de Hulk Hogan en WWE. Contó con imagen imponente y un impulso mediático enorme. Pero su vida fuera del ring se derrumbó. En 2003 fue arrestado varias veces entre acusaciones por agresión, posesión de drogas y un episodio trágico: la muerte de Miss Elizabeth, su pareja, por sobredosis.

Aunque fue declarado inocente de responsabilidad directa, gastó casi todo su dinero en defensa legal. Su salud empeoró y en 2007 tuvo que destinar lo poco que le quedaba a atención médica, luego de quedar temporalmente paralizado por un pinzamiento nervioso. Desde 2021 utiliza una silla de ruedas.

Virgil (Virgilio)

Michael 'Virgil' Jones pasó de ser la figura silenciosa que acompañaba a Ted DiBiase a convertirse en un símbolo de decadencia financiera. Tras retirarse, asistió a convenciones para vender autógrafos. Su imagen se volvió viral en internet, alimentando burlas y evidenciando su precaria situación.

Con problemas de salud severos (demencia, cáncer de colon y dos derrames cerebrales), creó una campaña en GoFundMe (2023) para comprar ropa y artículos básicos. Cuando falleció en 2024, sin seguro de vida, su familia debió iniciar otra campaña para costear su funeral. La comunidad de la lucha libre logró reunir más de 16.000 dólares para despedirlo dignamente.

Batista

Hoy se puede decir que triunfó en el papel de Drax en la película Guardianes de la Galaxia de Marvel. Pero Dave Bautista vivió una etapa crítica económicamente. Tras renunciar a WWE en 2010, se lanzó de lleno a la actuación. Pero los primeros años fueron durísimos: apenas conseguía papeles menores y estuvo viviendo exclusivamente del dinero ahorrado en WWE hasta quedarse prácticamente sin nada.

Al borde de perder su hogar por ejecución hipotecaria, su vida dio un giro cuando fue elegido para dicha película en 2013. Ese papel lo salvó de la quiebra absoluta. Después regresó brevemente a WWE en 2014 y se retiró definitivamente en 2019, ya consolidado en Hollywood.

The Dynamite Kid (El Chico Dinamita)

Tom Billington, conocido como The Dynamite Kid, revolucionó la lucha libre con un estilo explosivo que influenció generaciones. Pero ese mismo estilo extremo destruyó su cuerpo mucho antes de tiempo. Lesiones de espalda y piernas no tratadas lo llevaron al abuso de sustancias y a un deterioro físico irreversible.

En 1997 perdió el uso de su pierna izquierda y quedó en silla de ruedas. Gran parte del dinero ganado en Japón, Canadá y Reino Unido se fue en tratamientos médicos que nunca dieron resultados duraderos. La ayuda recaudada por fanáticos también se consumió en atención sanitaria. Falleció en 2018, a los 60 años, tras una vida marcada por problemas físicos y financieros.

Joey Mercury

A mediados de los 2000, Joey Mercury era una estrella ascendente en WWE. Pero sus problemas de adicción (que comenzaron desde los 15 años) se intensificaron. En 2007 fue despedido después de que ni siquiera la intervención de Vince McMahon lograra frenar su autodestrucción.

Aunque logró rehabilitarse, sus finanzas estaban devastadas y su casa entró en ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando CM Punk, su amigo cercano, intervino y le compró la propiedad para evitar que quedara en la calle. Mercury regresó a WWE como productor en 2010 y trabajó allí hasta 2017, pero su periodo de pobreza dejó una marca profunda en su vida.