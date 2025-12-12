Retiro de El Hijo del Santo; ¿Cuándo, dónde y a qué hora será su última lucha como profesional?

Comienza la cuenta regresiva para que los amantes de la lucha libre disfruten de la última etapa de El Hijo del Santo como luchador profesional . El enmascarado dirá adiós a los cuadriláteros este fin de semana, motivo por el cual aquí conocerás cuándo, dónde y a qué hora será su último combate.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

El Hijo del Santo es considerado uno de los mejores luchadores en la historia de México gracias a las innumerables rivalidades que tuvo a lo largo de su carrera, misma que buscará terminar con broche de oro en la Ciudad de México, lugar en donde nació y en donde luchó durante décadas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la lucha de retiro de El Hijo del Santo?

Será este sábado 13 de diciembre del 2025 cuando El Hijo del Santo se despida oficialmente de la Lucha Libre, en una función que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, dentro de la Ciudad de México, en punto de las 8 de la noche, horario idóneo para presenciar este evento.

Cabe mencionar que la cartelera ha sufrido una serie de modificaciones, entre las que destacan el mano a mano de El Santo Jr ante Ángel Blanco Jr, así como la participación de otros elementos como LA Park, el Hijo de LA Park, Dr Wagner Jr, Texano Jr y Charly Manson, por citar algunos ejemplos.

Recuerda que esta será, en teoría, la última función que El Hijo del Santo tendrá considerando que ya cuenta con más de 60 años de edad. En ese sentido, se espera que el Palacio de los Deportes esté a reventar para despedir a una de las leyendas de la lucha libre mexicana.

¿El Hijo del Santo se quitará la máscara sin haberla apostado?

Tal y como se hizo mención en párrafos anteriores, el heredero de El Hijo del Santo, Santo Jr, luchará en un mano a mano frente a Ángel Blanco Jr. Si el enmascarado pierde la lucha, será su padre quien se quite la tapa, lo cual ha generado muchos comentarios negativos en redes sociales.