John Cena no se guardó nada y esto dijo de los luchadores que dominan WWE en la actualidad

El hombre del momento es John Cena, pues está a unas horas de retirarse como luchador profesional de tiempo completo. Y aunque se indica que podría firmar para ser un embajador de WWE, la leyenda de Boston deja el arte del pancracio como su principal motor de vida. Ante eso, no se fue sin dejar su opinión de la industria en la actualidad.

¿Qué dijo John Cena acerca de los luchadores de la actual WWE?

Ante la inminente marcha del hombre de 48 años, ha participado en infinidad de entrevistas y dinámicas. Pero justamente en una de las últimas, le preguntaron qué pensaba de algunos luchadores del presente y el pasado. El propósito era describirlos en una palabra o una frase. Por ello, dejó algunas sorpresas con sus declaraciones.

Cody Rhodes: Resiliente

Randy Orton: Smooth, dando a entender su capacidad para ser consistente y regular

R-Truth: Hermoso

Logan Paul: Subestimado

CM Punk: Alma gemela

Drew McIntyre: Resiliente

Sami Zayn: Underdog

Brock Lesnar: Un atleta único en su género

AJ Styles: El mejor de todos

Sheamus: El luchador más alto del mundo

Rey Mysterio: Un mentor y alguien que le permitió formar parte de su familia

Ante dicha situación, muchos se sorprendieron que mencionara a AJ Styles como el mejor luchador con el que le tocó pelear. Y es que los elogios de otras personalidades dentro de la industria, han indicado que hace todo bien. Además, permite que los demás también hagan su trabajo de forma destacada.

¿Cuáles son las peleas confirmadas para el adiós de John Cena?

Según lo comentado por los altos mandos de la empresa, John habría pedido que su última gran noche fuera una combinación de peleas entre el main roster y los talentos de NXT, por lo que el evento tiene cruces que generan altas expectativas ante la oferta luchística de todos los involucrados.

Cody Rhodes vs Oba Femi

Bayley vs Sol Ruca

AJ Styles y Dragon Lee vs Je’von Evans y Leon Slater

John Cena vs Gunther

El evento será el próximo sábado 13 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en horario del centro de México.