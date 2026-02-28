5 peores fichajes en la historia del Real Madrid

A lo largo de su historia, el Real Madrid se ha caracterizado por reunir a algunas de las mayores estrellas del futbol mundial. Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el club consolidó su política de fichajes galácticos con incorporaciones que marcaron época y elevaron el nivel competitivo del equipo.

Pero no todas las apuestas han resultado exitosas. Así como llegaron figuras que cumplieron con creces las expectativas (como recientemente lo ha hecho Kylian Mbappé), también hubo incorporaciones que no lograron adaptarse. Estas quedaron lejos de su mejor nivel o simplemente no encajaron en el esquema del club, generando decepción.

5 fichajes que no cumplieron con las expectativas en el Real Madrid

Estos casos reflejan que no todos los fichajes garantizan buenos resultados. El peso de la camiseta, las expectativas y la adaptación al entorno, pueden convertir grandes nombres de jugadores en historias que no lograron brillar en el Santiago Bernabéu.



Eden Hazard (2019)

Llegó procedente del Chelsea como uno de los mejores extremos del mundo y como uno de los fichajes más caros en la historia del club. Pero las constantes lesiones y la falta de continuidad marcaron su paso por la institución. Nunca logró consolidarse ni mostrar el nivel que lo convirtió en figura en la Premier League, siendo considerado uno de los mayores fracasos recientes.

Kaká (2009)

El brasileño aterrizó en el Santiago Bernabéu tras haber ganado el Balón de Oro y brillar con el AC Milán. El club pagó cerca de 65 millones de euros por su fichaje, pero su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. En 4 temporadas disputó 120 partidos y anotó 29 goles: números discretos para un jugador de su calibre.

Julien Faubert (2009)

Su llegada fue sorpresiva y catalogada como un movimiento de emergencia. El francés arribó cedido desde el West Ham United por 1.5 millones de euros, pero apenas jugó 60 minutos en toda la temporada. Su paso fue breve y quedó en la memoria como uno de los fichajes más cuestionados del club.

Thomas Gravesen (2005)

El mediocampista danés llegó como reemplazo de Claude Makélélé, pero nunca logró cumplir con ese rol. Es recordado por su carácter explosivo y conflictos dentro del vestidor que por su rendimiento futbolístico. Su etapa en el club estuvo marcada por la irregularidad. Terminó saliendo sin dejar huella positiva.

Freddy Rincón (1995)

El colombiano fue fichado tras destacar en el Napoli, en una operación impulsada por Jorge Valdano. Pero nunca logró adaptarse al equipo ni al estilo de juego. Disputó apenas 21 partidos antes de salir rumbo al Palmeiras. Dejó una sensación de oportunidad desaprovechada.