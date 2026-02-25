Real Madrid 1-1 Benfica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los playoffs en la UEFA Champions League 2025/26; marcador online

Los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 llega a su momento más intenso con el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, un choque que definirá quién avanza a los octavos de final. El Santiago Bernabéu será el escenario de un partido cargada de tensión y expectativas, con dos equipos que buscan consolidar su lugar en la élite europea.

El Real Madrid llega con la presión de responder ante su afición tras un partido de ida complicado, en el que Benfica mostró solidez y capacidad para incomodar al conjunto blanco. Las bajas por lesión y sanción han condicionado al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que deberá apostar por variantes tácticas y confiar en la calidad de sus jóvenes talentos.

Por su parte, Benfica afronta el duelo con confianza, consciente de que una victoria de un gol en el Bernabéu los mandaría a los tiempos extras. Su disciplina defensiva y velocidad en ataque serán las armas principales para intentar sorprender al gigante español.

Pronóstico del Real Madrid vs Benfica hoy miércoles 25 de febrero 2026

Los especialistas apuntan a un partido cerrado, pero con ligera ventaja para el Real Madrid por jugar en casa y por la ventaja obtenida en la ida. Se espera un duelo con pocos goles, donde el control del ritmo será clave. El pronóstico más repetido es victoria del Real Madrid o empate, resultado que le daría el pase a octavos de final.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Benfica

14:00 horas tiempo del centro de México

Estadio Santiago Bernabéu

Minuto a minuto a través del sitio de Azteca Deportes



