Este crack está a punto de llegar al Club América, pero en el vestidor no lo quieren

Organizar los problemas de vestidores y de la plantilla no es nada sencillo en el futbol. Entre otras medidas para que todos estén contentos, André Jardine cambió de posición a un futbolista en este Clausura 2026. Sin embargo, ahora se habla de que hay un crack que está a punto de llegar al Club América, pero que en el vestidor no lo quieren.

Mientras que en la ofensiva América incorporaría a un delantero para competir contra Henry Martin, en el sector defensivo muchos están pensando en que falta cada vez menos para que se dé el retorno de Emilio Lara, quien está a préstamo en el Necaxa hasta junio de este 2026. Para colmo, juega en una posición en la que las Águilas tuvieron problemas en este torneo.

Con el lateral derecho lleno de problemas (Dagoberto Espinoza está lesionado y Kevin Álvarez no convence a los fanáticos ni al cuerpo técnico), el regreso de Lara no sería para nada negativo para las Águilas, o al menos eso se pensaría en la previa. No obstante, todo indica que tiene problemas en el vestidor con algunas estrellas del conjunto americanista.

Los problemas de Emilio Lara con jugadores del Club América en el vestidor

En uno de los partidos disputados entre América y Necaxa en 2024, poco después de que Lara se fuera a préstamo, se dio un tenso cruce al finalizar el duelo entre el propio canterano que hoy tiene 23 años y sus ex compañeros. Entre ellos estaba nada menos que Cristian “Chicote” Calderón.

Lo cierto es que tanto Lara como Calderón se encuentran en Necaxa y, mal o bien, deben de haber arreglado sus problemas. Ambos deben regresar al América en junio de 2026, por lo cual entre ellos ya no debería existir problemas en el vestidor. Hay que ver cómo quedó la relación entre Emilio y el resto de los futbolistas de las Águilas, lo cual parece más complejo.

Lara tiene contrato con América hasta junio de 2027, por lo que la directiva y André Jardine deberán decidir qué hacer con él cuando finalice su préstamo en Necaxa, al terminar el Clausura 2026. ¿Llegará y los problemas del vestidor quedarán en el pasado? ¿O no hay vuelta atrás?