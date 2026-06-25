56 años después; La marca de la Selección Mexicana que ilusiona a toda la afición en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el combinado dirigido por Javier Aguirre no recibió un solo tanto en la fase de grupos, algo que no sucedía desde el Mundial de 1970. 56 años después, el cuadro nacional se 'fajó los pantalones' en la primera línea y dejó en cero a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Por si fuera poco, en los tres partidos, anotó por lo menos un gol.

Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Erik Lira, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa fueron los artífices para mantener imbatida la portería mexicana. Sudáfrica en el partido inaugural no descifró a la línea defensiva mexicana, en Guadalajara, los coreanos casi anotan, sin embargo, el arquero de las Chivas del Guadalajara tuvo una doble intervención espectacular y para finalizar, Chequia no pudo con su juego aéreo ante el conjunto nacional.

Desde México 1970

En la primera fase de aquella Copa Mundial de la FIFA 1970, el combinado dirigido por Raúl Cárdenas empató sin goles ante la antigua Unión Soviética en la primera fecha, goleó 4-0 a El Salvador en la segunda jornada y terminó con un triunfo por la mínima diferencia a Bélgica para cerrar de manera invicta y sin goles en contra la fase de grupos.

Ahora, más de medio siglo después, los pupilos de Javier Aguirre cumplen esa proeza y dejan muy ilusionada a toda la afición mexicana de cara al partido en 16avos de final. De momento, Escocia sería el rival de México, aunque faltan varios partidos que podrían cambiar al sinodal de la próxima semana.