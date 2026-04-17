Estos son los 7 ÁRBITROS MEXICANOS que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 estará llena de tintes aztecas, pues además del hecho de ser en México y de contar con el debut de la Selección en el primer juego del evento, este también contará con siete árbitros nacionales que esperan dar su mejor performance en el campo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Se trata de siete árbitros mexicanos que han destacado a lo largo de los últimos meses en la Liga BBVA MX y que, por tal razón, la organización más grande de futbol los ha premiado con su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿quiénes son estos?

¿Qué árbitros mexicanos estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La principal persona que destaca en este rubro es Katia Itzel García, quien lidera el apartado de los silbantes mexicanos que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, en esencia, será una de las dos mujeres que será jueza central junto a la estadounidense Tori Penso.

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En este punto, vale decir que la FIFA seleccionó a un total de 52 árbitros para el evento mundialista, mismos que incluyen a asistencias y a jueces del VAR. De hecho, las únicas dos mujeres centrales son la mexicana y la estadounidense, lo cual habla del nivel que Katia Itzel ha demostrado hasta ahora.

Junto a Katia Itzel destaca César Arturo Ramos Palazuelos, quien volverá a estar en una Copa del Mundo. Además, México también contará con los asistentes Marco Bisguerra, Sandra Ramírez y Alberto Morín, mientras que en el sistema VAR aparecerán Guillermo Pacheco y Érick Yair Miranda.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA y a qué países enfrentará México?

Lo primero que debes saber es que México forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que hará su debut el jueves 11 de junio ante el combinado de Sudáfrica. Posteriormente, la Selección se enfrentará a Corea del Sur para cerrar la primera ronda ante la República Checa.