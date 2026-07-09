Ellos son los 9 jugadores mejor pagados de todo el Mundial 2026 (Jude Bellingham y Lamine Yamal NO entran)

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunió a varias de las mayores figuras del futbol. Sin embargo, los salarios más altos del torneo no pertenecen necesariamente a los futbolistas más jóvenes o con mayor proyección. De hecho, nombres como Jude Bellingham y Lamine Yamal quedaron fuera de los primeros puestos de este ranking.

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Ni Bellingham ni Yamal tienen los sueldos más altos del Mundial, Aunque están en cuartos de final con Inglaterra y España, respectivamente. Las cifras contemplan el salario anual que reciben los jugadores en sus clubes y, además, los ingresos estimados por acuerdos comerciales y patrocinios.

Sin Bellingham ni Lamine Yamal, los 9 jugadores mejor pagados del Mundial 2026

Según la información de Celebrity Net worth, sitio especializado en finanzas del futbol, Yamal y Bellingham, no están entre los salarios más altos. Este es el listado de los 9 futbolistas mejor pagados que participaron en el Mundial 2026:

9. Frenkie de Jong (Países Bajos / Barcelona)

Aunque gana menos que Lamine Yamal, percibe un salario base estimado de 35 millones de dólares gracias a que suma pagos diferidos acordados durante la pandemia. Con contratos comerciales llega a 40 millones de dólares.

|EFE

8. Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)

Su contrato con el Real Madrid le garantiza cerca de 40 millones de dólares por temporada. Gracias a sus acuerdos publicitarios, sus ingresos totales alcanzan aproximadamente los 60 millones.

Vinicius Jr. es un gran jugador para Christian Martinoli, pero el analista de TV Azteca le encuentra un defecto al astro brasileño del Real Madrid|Crédito: @CBF_Futebol

7. Sadio Mané (Senegal / Al Nassr)

El delantero recibe un salario base cercano a los 50 millones de dólares. Con el respaldo de sus patrocinadores, su ingreso anual se eleva a unos 54 millones.

6. Riyad Mahrez (Argelia / Al Ahli)

También percibe alrededor de 50 millones de dólares por contrato. Sumando sus acuerdos comerciales, genera cerca de 55 millones por año.

|REUTERS

5. Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Siempre según CNW, el goleador noruego tiene un salario base de 60 millones de dólares con ciertos premios ya incluidos. Con otros bonos por rendimiento y patrocinios, sus ingresos ascienden hasta unos 80 millones anuales.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

¿Cuánto ganan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

4. Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

El campeón del mundo recibe un salario cercano a los 70 millones de dólares contando ciertos bonos. Gracias a sus acuerdos con marcas internacionales, alcanza ingresos estimados de 140 millones al año.

|Crédito: Mexsport

3. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Su contrato con el club español y sus ingresos comerciales le permiten generar alrededor de 100 millones de dólares por temporada, según CNW.

|Crédito: Mexsport

2. Neymar (Brasil / Santos)

Aunque volvió al Santos, mantiene importantes ingresos comerciales. Entre salario y patrocinios suma aproximadamente 108 millones de dólares al año.

Neymar se quedó con las manos vacías, pero igualó a Pelé en este sorprendente apartado|Confederação Brasileira de Futebol

1. Cristiano Ronaldo (Portugal / Al Nassr)

El portugués encabeza el listado con un salario base cercano a los 235 millones de dólares. Al añadir los ingresos de su marca personal y sus patrocinadores, sus ganancias anuales alcanzan unos 300 millones de dólares.