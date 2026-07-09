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Ellos son los 9 jugadores mejor pagados de todo el Mundial 2026 (Jude Bellingham y Lamine Yamal NO entran)

Están en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero ni jude Bellingham ni Lamine Yamal ocupan los primeros puestos de salarios más altos

Ellos son los 9 jugadores mejor pagados de todo el Mundial 2026 (Jude Bellingham y Lamine Yamal NO entran)

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunió a varias de las mayores figuras del futbol. Sin embargo, los salarios más altos del torneo no pertenecen necesariamente a los futbolistas más jóvenes o con mayor proyección. De hecho, nombres como Jude Bellingham y Lamine Yamal quedaron fuera de los primeros puestos de este ranking.

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Ni Bellingham ni Yamal tienen los sueldos más altos del Mundial, Aunque están en cuartos de final con Inglaterra y España, respectivamente. Las cifras contemplan el salario anual que reciben los jugadores en sus clubes y, además, los ingresos estimados por acuerdos comerciales y patrocinios.

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Sin Bellingham ni Lamine Yamal, los 9 jugadores mejor pagados del Mundial 2026

Según la información de Celebrity Net worth, sitio especializado en finanzas del futbol, Yamal y Bellingham, no están entre los salarios más altos. Este es el listado de los 9 futbolistas mejor pagados que participaron en el Mundial 2026:

Mientras Erik Lira gana 1.2 millones, el exorbitante salario de Bellingham jugando el Mundial 2026

9. Frenkie de Jong (Países Bajos / Barcelona)

Aunque gana menos que Lamine Yamal, percibe un salario base estimado de 35 millones de dólares gracias a que suma pagos diferidos acordados durante la pandemia. Con contratos comerciales llega a 40 millones de dólares.

Frenkie de Jong en conferencia de prensa
|EFE

8. Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)

Su contrato con el Real Madrid le garantiza cerca de 40 millones de dólares por temporada. Gracias a sus acuerdos publicitarios, sus ingresos totales alcanzan aproximadamente los 60 millones.

Christian Martinoli, analista de TV Azteca, y su polémica opinión de Vinicius Jr. antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Vinicius Jr. es un gran jugador para Christian Martinoli, pero el analista de TV Azteca le encuentra un defecto al astro brasileño del Real Madrid|Crédito: @CBF_Futebol

7. Sadio Mané (Senegal / Al Nassr)

El delantero recibe un salario base cercano a los 50 millones de dólares. Con el respaldo de sus patrocinadores, su ingreso anual se eleva a unos 54 millones.

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6. Riyad Mahrez (Argelia / Al Ahli)

También percibe alrededor de 50 millones de dólares por contrato. Sumando sus acuerdos comerciales, genera cerca de 55 millones por año.

Riyad Mahrez
|REUTERS

5. Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Siempre según CNW, el goleador noruego tiene un salario base de 60 millones de dólares con ciertos premios ya incluidos. Con otros bonos por rendimiento y patrocinios, sus ingresos ascienden hasta unos 80 millones anuales.

Haaland
Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

¿Cuánto ganan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

4. Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

El campeón del mundo recibe un salario cercano a los 70 millones de dólares contando ciertos bonos. Gracias a sus acuerdos con marcas internacionales, alcanza ingresos estimados de 140 millones al año.

Lionel Messi tabla de goleo Mundial 2026
|Crédito: Mexsport

3. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Su contrato con el club español y sus ingresos comerciales le permiten generar alrededor de 100 millones de dólares por temporada, según CNW.

Kylian Mbappé
|Crédito: Mexsport

2. Neymar (Brasil / Santos)

Aunque volvió al Santos, mantiene importantes ingresos comerciales. Entre salario y patrocinios suma aproximadamente 108 millones de dólares al año.

Neymar Pelé
Neymar se quedó con las manos vacías, pero igualó a Pelé en este sorprendente apartado|Confederação Brasileira de Futebol

1. Cristiano Ronaldo (Portugal / Al Nassr)

El portugués encabeza el listado con un salario base cercano a los 235 millones de dólares. Al añadir los ingresos de su marca personal y sus patrocinadores, sus ganancias anuales alcanzan unos 300 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

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