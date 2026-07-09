Ellos son los 9 jugadores mejor pagados de todo el Mundial 2026 (Jude Bellingham y Lamine Yamal NO entran)
Están en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero ni jude Bellingham ni Lamine Yamal ocupan los primeros puestos de salarios más altos
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunió a varias de las mayores figuras del futbol. Sin embargo, los salarios más altos del torneo no pertenecen necesariamente a los futbolistas más jóvenes o con mayor proyección. De hecho, nombres como Jude Bellingham y Lamine Yamal quedaron fuera de los primeros puestos de este ranking.
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Ni Bellingham ni Yamal tienen los sueldos más altos del Mundial, Aunque están en cuartos de final con Inglaterra y España, respectivamente. Las cifras contemplan el salario anual que reciben los jugadores en sus clubes y, además, los ingresos estimados por acuerdos comerciales y patrocinios.
Sin Bellingham ni Lamine Yamal, los 9 jugadores mejor pagados del Mundial 2026
Según la información de Celebrity Net worth, sitio especializado en finanzas del futbol, Yamal y Bellingham, no están entre los salarios más altos. Este es el listado de los 9 futbolistas mejor pagados que participaron en el Mundial 2026:
9. Frenkie de Jong (Países Bajos / Barcelona)
Aunque gana menos que Lamine Yamal, percibe un salario base estimado de 35 millones de dólares gracias a que suma pagos diferidos acordados durante la pandemia. Con contratos comerciales llega a 40 millones de dólares.
8. Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)
Su contrato con el Real Madrid le garantiza cerca de 40 millones de dólares por temporada. Gracias a sus acuerdos publicitarios, sus ingresos totales alcanzan aproximadamente los 60 millones.
7. Sadio Mané (Senegal / Al Nassr)
El delantero recibe un salario base cercano a los 50 millones de dólares. Con el respaldo de sus patrocinadores, su ingreso anual se eleva a unos 54 millones.
6. Riyad Mahrez (Argelia / Al Ahli)
También percibe alrededor de 50 millones de dólares por contrato. Sumando sus acuerdos comerciales, genera cerca de 55 millones por año.
5. Erling Haaland (Noruega / Manchester City)
Siempre según CNW, el goleador noruego tiene un salario base de 60 millones de dólares con ciertos premios ya incluidos. Con otros bonos por rendimiento y patrocinios, sus ingresos ascienden hasta unos 80 millones anuales.
¿Cuánto ganan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?
4. Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)
El campeón del mundo recibe un salario cercano a los 70 millones de dólares contando ciertos bonos. Gracias a sus acuerdos con marcas internacionales, alcanza ingresos estimados de 140 millones al año.
3. Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
Su contrato con el club español y sus ingresos comerciales le permiten generar alrededor de 100 millones de dólares por temporada, según CNW.
2. Neymar (Brasil / Santos)
Aunque volvió al Santos, mantiene importantes ingresos comerciales. Entre salario y patrocinios suma aproximadamente 108 millones de dólares al año.
1. Cristiano Ronaldo (Portugal / Al Nassr)
El portugués encabeza el listado con un salario base cercano a los 235 millones de dólares. Al añadir los ingresos de su marca personal y sus patrocinadores, sus ganancias anuales alcanzan unos 300 millones de dólares.