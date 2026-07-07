Calendario de Cuartos de Final y resultados del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO
Se definieron las 8 mejores selecciones que jugarán los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con los triunfos de Argentina y de Suiza este martes 7 de julio, se confirmaron las 8 selecciones que jugarán los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así, ya quedó disponible el calendario actualizado del cuadro del final del torneo.
Con unos octavos de final que cambiaron la tabla histórica de goleo en mundiales, también se definieron los ocho mejores equipos. El documento puede descargarse e imprimirse para seguir el camino rumbo al título.
PDF para descargar el calendario de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
TOCA LA IMAGEN PARA VER EL PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de Cuartos de Final y el cuadro rumbo a las Semifinales y la Gran Final.
Los Octavos de Final causaron dolor en México
A pesar de haber hecho un partidazo, la Selección Mexicana perdió 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y se despidió del Mundial. De todos modos, dejó una imagen muy positiva.
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Resultados de los Octavos de Final y selecciones clasificadas
- Francia 1-0 Paraguay: Francia avanza.
- Marruecos 3-0 Canadá: Marruecos avanza.
- Noruega 2-1 Brasil: Noruega avanza.
- Inglaterra 3-2 México: Inglaterra avanza.
- España 1-0 Portugal: España avanza.
- Bélgica 4-1 Estados Unidos: Bélgica avanza.
- Argentina 3-2 Egipto: Argentina avanza.
- Suiza 0-0 Colombia: Suiza avanza en penales.
Todos los cruces de los Cuartos de Final del Mundial 2026
- Jueves, 9 de julio de 2026, Partido 97 – 14:00 - Francia vs. Marruecos - Estadio Boston.
- Viernes, 10 de julio de 2026, Partido 98 – 13:00 - España vs. Bélgica - Estadio Los Ángeles.
- Sábado, 11 de julio de 2026, Partido 99 – 15:00 - Noruega vs. Inglaterra - Estadio Miami.
- Sábado, 11 de julio de 2026, Partido 100 – 19:00 - Argentina vs. Suiza - Estadio Kansas City.
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