Calendario de Cuartos de Final y resultados del Mundial 2026 en PDF para descargar e imprimir | ACTUALIZADO

Con los triunfos de Argentina y de Suiza este martes 7 de julio, se confirmaron las 8 selecciones que jugarán los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así, ya quedó disponible el calendario actualizado del cuadro del final del torneo.

Con unos octavos de final que cambiaron la tabla histórica de goleo en mundiales, también se definieron los ocho mejores equipos. El documento puede descargarse e imprimirse para seguir el camino rumbo al título.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players huddle together after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha|Raquel Cunha/REUTERS

PDF para descargar el calendario de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Los Octavos de Final causaron dolor en México

A pesar de haber hecho un partidazo, la Selección Mexicana perdió 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y se despidió del Mundial. De todos modos, dejó una imagen muy positiva.

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Resultados de los Octavos de Final y selecciones clasificadas

Francia 1-0 Paraguay: Francia avanza.

Marruecos 3-0 Canadá: Marruecos avanza.

Noruega 2-1 Brasil: Noruega avanza.

Inglaterra 3-2 México: Inglaterra avanza.

España 1-0 Portugal: España avanza.

Bélgica 4-1 Estados Unidos: Bélgica avanza.

Argentina 3-2 Egipto: Argentina avanza.

Suiza 0-0 Colombia: Suiza avanza en penales.

Crédito: Mexsport

Todos los cruces de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves, 9 de julio de 2026, Partido 97 – 14:00 - Francia vs. Marruecos - Estadio Boston.

Viernes, 10 de julio de 2026, Partido 98 – 13:00 - España vs. Bélgica - Estadio Los Ángeles.

Sábado, 11 de julio de 2026, Partido 99 – 15:00 - Noruega vs. Inglaterra - Estadio Miami.

Sábado, 11 de julio de 2026, Partido 100 – 19:00 - Argentina vs. Suiza - Estadio Kansas City.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

