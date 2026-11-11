Liga Mexicana del Pacífico 2026: La hora para VER EN VIVO los juegos de HOY miércoles 11 de noviembre

Una jornada más se presenta dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, misma que es considerada la Liga más importante de béisbol que existe al interior del país. Por tal motivo, no está de más conocer todas las sorpresas que la LMP tiene para sus seguidores a lo largo de este día.

Será durante hoy jueves 11 de noviembre que la Liga Mexicana del Pacífico presente un total de cinco compromisos que se distribuirán a lo largo de las últimas horas del día. Debido a ello, aquí conocerás qué escuadras se enfrentan, sus horarios en el centro del país y por dónde ver cada uno de los juegos.

¿Qué partidos presenta la Liga Mexicana del Pacífico y por dónde verlos en vivo?

Tomateros de Culiacán vs Águilas de Mexicali | 21:30 hora | LMP Youtube.

Algodoneros de Guasave vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | LMP Youtube.

Cañeros de Los Mochis vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | LMP Youtube.

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Yaquis de Ciudad Obregón vs Naranjeros de Hermosillo | 20:30 horas | LMP Youtube.

Mayos de Navojoa vs Charros de Jalisco | 19:30 horas | LMP Youtube.

Con el #OrangePower de por medio y una gran apertura de Mora... ¡ESTA NOCHE LA SERIE SE PINTÓ DE NARANJA EN LOS MOCHIS! 🍊🔥 pic.twitter.com/DNhzOTzxfN — Naranjeros de 𝐇ermosillo (@ClubNaranjeros) November 10, 2026

¿Quiénes fueron los últimos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico?

La Liga Mexicana del Pacífico ha tenido la fortuna de contar con varios campeones a lo largo de las últimas ediciones, aunque es importante mencionar que en las más recientes dos temporadas han sido los Charros de Jalisco quienes se han quedado con el campeonato gracias a un gran nivel mostrado en el diamante.

Antes de ellos, los Naranjeros de Hermosillo, la escuadra más ganadora de la LMP, ganó su último trofeo, mientras que en la temporada 2022 - 2023 los ganadores fueron los Cañeros. Finalmente, los Charros de Jalisco repitieron la hazaña una temporada antes, en la 2021 - 2022.