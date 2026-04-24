La sorprendente estadística en la que lideran los Rayados este torneo

Los Rayados quedaron matemáticamente fuera de la Liguilla desde la semana pasada, tienen la oportunidad de cerrar la fase regular del Clausura 2026 como líderes de una estadística colectiva.

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En medio de la crisis de resultados que llevaron a un catastrófico semestre tanto en la LIGA BBVA MX como en la Concacaf Champions Cup, actualmente el Monterrey encabeza la tabla del Fair Play como el equipo más limpio en este torneo.

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Rayados lidera la tabla de fair-play

A falta de la última jornada, el conjunto regiomontano lleva 30 puntos en este conteo que se le da a cada club por las tarjetas recibidas, mientras que el América es el equipo que les sigue con 34 unidades y después el León con 39 unidades.

Por lo que la "Pandilla" se perfila a ganar este reconocimiento de conjunto, ya que hasta el momento es el club que menos amarillas ha visto en el certamen, con solo 24. Para comparar el Santos Laguna, el equipo más amonestado a la fecha, lleva 48.

En cuanto a las tarjetas rojas, los Rayados acumulan solamente dos, aunque en este caso el Guadalajara es el conjunto con menos expulsiones, con tan solo una a falta de una fecha para que termine la fase regular.

Salcedo, el jugador que más tarjetas acumuló en Rayados

El último dato que refleja el torneo tan disciplinado en cuanto a tarjetas por parte del Monterrey, es que ningún jugador fue sancionado con un partido por acumulación de cinco amarillas. El elemento más tarjeteado fue el defensa Carlos Salcedo con cuatro cartones preventivos.

Aunque esta estadística no es consuelo para la afición regiomontana, el premio del Fair Play se definirá este fin de semana. Los dirigidos por Nicolás Sánchez se preparan para visitar al Santos en el duelo de la última jornada que se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona. Sin en nada en juego para ninguno de los dos equipos al ya estar eliminados, ambos tratarán de cerrar de la manera más digna el semestre.

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