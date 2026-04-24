OFICIAL: Confirman BAJAS de Chivas y Cruz Azul para la Jornada 17 del Clausura 2026

Ha llegado la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. De cara a la Liguilla de la presente campaña, Chivas y Cruz Azul no van a contar con plantel completo para encarar sus respectivos juegos de la Jornada 17 a disputarse este fin de semana.

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Luego de los partidos de la fecha doble, el 'Rebaño Sagrado' no va a contar con Luis Romo, pues el jugador rojiblanco vio su quinta tarjeta amarilla en el duelo frente a Necaxa y no va a estar disponible para el encuentro contra los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs. Partidos de Suspensión: 1", señala el reporte de la Comisión Disciplinaria tras la Fecha 16.

Por su parte, en el cuadro de La Noria tampoco van a contar con plantilla completa. Tras la salida de Nicolás Larcamón, quien fue cesado luego del empate entre Cruz Azul y Querétaro, Joel Huiqui ha tomado el interinato en el banquillo de La Máquina. Para el juego frente a Necaxa, el conjunto Celeste no va a tener a Gonzalo Piovi por el mismo motivo señalando anteriormente.

Chivas recibe a Xolos este 25 de abril en punto de las 19:07 horas. Por su parte, Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte para medirse a los Rayos el domingo 26 a las 19:05 horas. Cabe recordar, que La Máquina estuvo jugando en el Estadio Cuauhtémoc sus encuentros como local en la presente campaña mientras realizaban los trabajos de remodelación en el anteriormente llamado Estadio Azteca.

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