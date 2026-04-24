Ni siquiera te imaginas a quién buscaría fichar Rayados de Monterrey para el Apertura 2026

Así como se habla de que Sergio Canales no renovaría contrato con Rayados por un insólito pedido a Nico Sánchez, también es noticia que el Monterrey quiere hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar la plantilla de cara al Apertura 2026. En ese sentido, comenzó a aparecer en carpeta el nombre de un jugador desconocido que ni siquiera te imaginas que quieren ficharlo.

Mientras Rayados pelea con Cruz Azul por el fichaje de un entrenador, parece que para el Apertura 2026 uno de los futbolistas a buscar en el mercado de fichajes es Moisés Paniagua. El extremo es poco conocido en el futbol de México pero ya ha marcado goles jugando en el territorio mexicano, en el repechaje intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién es Moisés Paniagua, el niño que busca Rayados de Monterrey?

Nacido el 16 de agosto de 2007, en Bolivia, Moisés Paniagua tiene solo 18 años y su aparición hizo mucho ruido en Sudamérica. El extremo boliviano ha sido convocado a su selección nacional y jugó ante Surinam y contra Iraq en el territorio mexicano, marcando goles en ambos partidos, aunque no le alcanzó para que su país acceda a la cita mundialista.

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A su corta edad, Moisés ya brilló en Always Ready, uno de los equipos con mejor presente en Bolivia. Por eso mismo se ganó ir a préstamo al Wydad Casablanca de Marruecos y ser citado a la Selección Boliviana. Según Ekrem Konur, además de Rayados, también es buscado por el Celtic de Escocia. El equipo marroquí tiene prioridad para ejecutar la opción de compra.

Los números de Moisés Paniagua, el jugador que quiere fichar Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los futbolistas de todo el mundo, estos son los números de Moisés Paniagua:

Always Ready (Bolivia): 102 partidos jugados (62 de titular). 23 goles y 15 asistencias. 7 tarjetas amarillas y una expulsión.

102 partidos jugados (62 de titular). 23 goles y 15 asistencias. 7 tarjetas amarillas y una expulsión. Wydad Casablanca (Marruecos): 8 partidos jugados (7 como titular). 0 goles y 0 asistencias. Sin sanciones disciplinarias.