¿A qué se dedicará Pablo Barrera luego de ponerle fin a su carrera como futbolista?

Pablo Barrera se retira de las canchas en partidos profesionales. Así se ha encargado de anunciarlo estos días recientes en sus redes sociales. El volante de los Gallos Blancos de Querétaro se retira del fútbol a los 38 años.

En medio de las especulaciones acerca de cuál será su futuro fuera de los encuentros profesionales, el jugador del Querétaro ha dejado claro que no busca alejarse definitivamente del mundo futbolístico ni deportivo.

¿A qué se dedicará Pablo Barrera luego de su retiro como futbolista?

Desde hace un par de meses, el presidente y propietario del Querétaro, Marc Spiegel, confirmó cuál será el futuro de "Dinamita" fuera de las canchas y los partidos oficiales como deportista profesional. Así es como anunció que el mexiquense tendrá un rol deportivo dentro de los propios Gallos.

En base a estas declaraciones, se puede inferir que Barrera puede convertirse en un importante directivo o entrenador en Fuerzas Básicas. "Estamos emocionados de que Pablo no sólo termine su carrera como jugador en Querétaro, sino que también haga la transición hacia un rol deportivo dentro de la organización. Su importancia para este club y esta comunidad es incalculable", fue parte de las declaraciones de Spiegel hace un par de meses.

El último partido profesional de Pablo Barera en Querétaro

El último encuentro de manera profesional dentro de la cancha para "Dinamita" será este domingo 2 de noviembre desde las 17 horas en CDMX, precisamente en el Estadio Corregidora. El partido se disputará contra Mazatlán.

De esta manera, Pablo Barrera se despide del fútbol profesional después de una carrera de 20 años, donde representó a 7 equipos, entre ellos Pumas y 2 planteles de Europa. La afición lo despedirá con afecto. Pumas también recordará cuándo salió campeón de la Liga MX. El extremo llevará consigo para siempre la conquista de la Copa MX y la CONCACAF Liga de Campeones con la máquina celeste. Pero también sus 2 campeonatos de Copa Oro con la Selección Mexicana.