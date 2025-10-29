Vinícius se arrepiente, pero el silencio hacia Xabi habla más fuerte

Luego de la molestia mostrada por el astro brasileño Vinícius Junior en el clásico español donde el conjunto del Real Madrid se llevó el triunfo ante su acérrimo rival el Barcelona, decidió romper el silencio y publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que ofrece disculpas por su comportamiento al salir de cambio entrando por su lugar su compatriota Rodrygo.

¿Qué dijo Vinícius al pedir disculpas?

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió el delantero de 25 años.

El mensaje fue bien recibido por los miembros del Real Madrid y aficionados, que valoró el gesto de arrepentimiento. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la omisión del nombre de Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid, en el comunicado. Vinícius no ofreció disculpas directas al estratega, lo que ha alimentado rumores sobre una posible fractura en la relación entre ambos.

Fuentes cercanas al equipo merengue señalan que Vinícius no ha tenido problemas disciplinarios previos, pero que su carácter competitivo y temperamento fuerte han generado roces en momentos de tensión. En este caso, su reacción fue interpretada como una falta de respeto hacia el cuerpo técnico, especialmente por la forma de comportarse con Xabi Alonso al salir de la cancha. Videos muestran que el jugador de la selección brasileño vociferó improperios cuando salía y algunos digeridos indirectamente al técnico español.

El Real Madrid, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque se espera que el tema se maneje internamente. El equipo se mantiene líder en LaLiga y enfocado en sus próximos compromisos, pero la situación con Vinícius podría tener repercusiones si no se resuelve pronto.

