¡ÚLTIMA HORA! Aaron Ramsey es baja DEFINITIVA de Pumas

Este viernes 31 de octubre del 2025, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes, han podido confirmar que de mutuo acuerdo, el conjunto de Pumas y el atacante Aaron Ramsey han decidido rescindir el contrato, rompiendo así el vínculo que los unía.

El delantero de Gales, deja al equipo tras casi cuatro meses en el club, Aaron tenía contrato hasta el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los números que deja Aaron Ramsey con Pumas

Aaron Ramsey, llegó a Pumas en julio con una lesión que lo dejo fuera por varias semanas, pero despertó la ilusión de los aficionados universitarios por tener un refuerzo con gran experiencia en el futbol Europeo.

Ramsey se va del equipo quedándole a deber a la afición pues solo disputo seis encuentros, tres como títular con el equipo. Logró marcar solo un gol y una tarjeta amarilla.

Los problemas de Aaron Ramsey en Pumas

Aaron Ramsey no tuvo una etapa agradable con Pumas pues desde su llegada, tenia una lesión que lo alejo varias semanas de las canchas. De igual forma, en las últimas fechas fue baja del equipo por lesión muscular.

Además, en su vida persona sufrió un complicado momento al perder a su perro Halo luego de dejarla en un centro de cuidado de animales. Su familia estaría pasando por una depresión ya que lo consideraban una parte fundamental de su familia.

¿Cómo perdió Aaron Ramsey a su perro?

Aaron Ramsey tomó la decisión de dejar a su mascota Halo en el albergue Hipsterrier, ubicado en San Miguel de Allende. El futbolista detalló que el can desapareció en los alrededores del refugio canino, ofreció recompensa pero hasta el momento no ha logrado encontrarlo.

Debido a que no lo han podido encontrar, la familia ha aceptado la idea que Halo a perdido la vida, lo que les ha causado un fuerte dolor.