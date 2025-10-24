¡Se vale llorar! Aaron Ramsey envía un desgarrador mensaje respecto a su perrita Halo

Han pasado 10 días desde que desapareció Halo, la mascota de Aaron Ramsey en un albergue de mascotas ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el jugador de Pumas comienza a resignarse de que su amada perrita no volverá a aparecer.

El desgarrador mensaje de Aaron Ramsey para su perrita Halo

Aaron Ramsey y su familia han organizado jornadas de búsqueda para encontrar a Halo, pero sin obtener resultado favorables, por lo que el jugador ha publicado un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirse de su mascota.

“Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Si no sabemos si está viva o muerta?”, escribió Ramsey en una historia en su cuenta de Instagram.

Halo llevaba más de 10 años acompañando a la familia Ramsey y era una miembro inseparable; sin embargo, la mascota desapareció el pasado 13 de octubre en el albergue de mascotas Hipsterrier sin que hasta el momento haya pistas de su paradero.

X (@aaronramsey) Aaron Ramsey no ha podido encontrar a Halo luego de 10 días

Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas

Aaron Ramsey se ha olvidad por completo de los Pumas para centrar su atención en la búsqueda de su mascota Halo e incluso ha dejado de acudir a las concentraciones con el equipo de la Cantera desde hace varios días.

Ramsey se encuentra actualmente lesionado de los isquiotibiales y no ha tenido actividad desde la Jornada 11 del torneo Apertura 2025, por lo que recibió un permiso especial por parte del director técnico de los Universitarios, Efraín Juárez, para atender la pérdida de su mascota.

