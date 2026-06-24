Ex jugador de Pumas anuncia el inicio de su nueva faceta como DT

En horas recientes se habló de aquellos técnicos que volvieron a Pumas tras ser futbolistas de la propia institución. Por ello resulta interesante conocer que uno de sus ex jugadores, que recientemente salió del club iniciará su etapa como estratega. Aunque la afición en general se enfadó con él, se reporta que Aaron Ramsey empezará su camino en su siguiente etapa tras anunciar su retiro como futbolista profesional.

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¿Dónde dirigirá Aaron Ramsey, ex futbolista de los Pumas?

Los aficionados de los Pumas aún recuerdan con tristeza/enfado el paso tan breve y golpeado del galés en la institución. Y justo después de anunciar su retiro como futbolista profesional, se anunció que iniciará su etapa como director técnico. El Oxford United de la League One de Inglaterra fue quien apostó por la primera experiencia de la leyenda galesa en los banquillos.

Este club es parte de lo que se refiere a la tercera categoría del futbol inglés, por lo que se percibe como una buena prueba para iniciar su trayecto como estratega. En cuanto al bagaje que tiene detrás, se entiende que el galés de 35 años fue dirigido por DT’s de la talla de Arsene Wenger y Massimiliano Allegri… por lo que esa parte se considera cubierta.

Sin embargo, no hay datos oficiales de que Aaron Ramsey haya hecho una formación oficial como técnico. Aunque se debe recordar que previo a su llegada a los Pumas del Pedregal, fungía como jugador y técnico en el Cardiff City. Sin embargo, algunos se preguntan si tiene algún curso o formación oficial como estratega, pues en Europa son muy rígidos o serios con ese tipo de situaciones.

¿Cuándo inician actividades en el Apertura 2026 los Pumas de Esteban Solari?

Después de oficializarse a Solari como estratega de los auriazules e iniciar actividades de pretemporada, el cuadro de los Pumas trabaja a marchas forzadas para conformar un cuadro que sea lo suficientemente competitivo de cara al inicio del Apertura 2026. El equipo de la CDMX se enfrenta a una preparación corta y a las ausencias de elementos importantes que hoy disputan la Copa Mundial de la FIFA, por lo que el trabajo inmediato del cuerpo técnico será clave para lograr lo mejor de manera eficiente ante las exigencias del calendario.