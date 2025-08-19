El nuevo refuerzo que Pumas estrenaría ante Puebla en la Liga BBVA MX

Buenas noticias en el Pedregal, uno de sus refuerzos estelares podría tener sus primeros minutos en el futbol mexicano en el partido contra la Franja del Puebla. Aaron Ramsey, volante galés continúa con su adaptación a las condiciones de nuestro país y después de cinco jornadas del Torneo Apertura 2025, el ex-Arsenal podría debutar en el Olímpico Universitario.

Y es que a Efraín Juárez le ‘urge’ un acompañante para Adalberto Carrasquilla en el mediocampo auriazul y parece que Ramsey es su complemente perfecto. El panameño es todo pundonor, todo ir hacia delante, mientras que, el mediocampista europeo parece ser más calmo a la hora de las decisiones. Por ello, parece un balance perfecto en el papel y será Juárez quien funga como el orquestador de una dupla de volantes más llamativa del futbol mexicano.

Buenas sensaciones contra Toluca

Universidad Nacional fue al Nemesio Diez en la pasada fecha y sacó un empate ante el actual monarca del futbol mexicano. Con este resultado, los pupilos de Efraín Juárez hilas tres partidos sin conocer la derrota en el Apertura 2025 (victoria contra Querétaro y empate frente a Necaxa - Toluca).

Ahora, el calendario los pone cara a cara contra un Puebla que viene de perder en casa contra Atlético San Luis (la cual desencadenó la salida de Pablo Guede) y una victoria los podría catapultar a los primeros 10 puestos de la clasificación general del actual certamen mexicano.

¿Hace cuánto no juega Ramsey?

El último partido oficial del galés fue el 28 de febrero de este año en la quinta ronda de la FA Cup con el Cardiff City enfrentando al Aston Villa. Lamentablemente para su causa, su cuadro cayó 0-2 y quedó eliminado del torneo más antiguo del futbol en el mundo. Ahora, casi seis meses después, Aaron podría volver a la cancha en un contienente totalmente diferente.