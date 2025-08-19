Todos se sorprendieron al ver que Nicolás Larcamón sí reaccionó a este insulto que le hicieron

Nicolás Larcamón nuevamente fue abucheado al inicio del encuentro que Cruz Azul le ganó agónicamente a Santos Laguna con gol de Gabriel “Toro” Fernández . El entrenador habló acerca de este insulto en conferencia de prensa postpartido, pero lo que sorprendió a todos fue su respuesta.

Larcamón fue cuestionado acerca de los abucheos que recibió en el Estadio Ciudad de los Deportes por cierta afición celeste, que aún le recrimina el fracaso en la Leagues Cup 2025, torneo en el que la institución consumó una de sus peores humillaciones en la historia tras perder 7-0 ante Seattle Sounders .

Nicolás Larcamón fue abucheado por cierto sector de la afición al inicio del partido ante Santos Laguna

“No escuché así los abucheos. Estoy claro al club al que conduzco, al que represento, los colores que estoy vistiendo y la exigencia que tiene estar al frente de un equipo como este [Cruz Azul]. Lo que destaco de la afición es el cariño, apoyo y lo que hacen sentir para con el equipo”, dijo en conferencia de prensa tras el triunfo de la Máquina.

El entrenador finalmente recalcó que desde que tomó el equipo apenas suma su tercera semana con el equipo completo, por lo que aún están “en pañales”, pero conforme pasen las jornadas se verá un mejor equipo, específicamente en ofensiva, a fin de culminar grandes noches para que la afición se vaya contenta del estadio.

El buen paso de Nicolás Larcamón con Cruz Azul en la Liga BBVA MX

Nicolás Larcamón sigue invicto en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues Cruz Azul suma 3 victorias y 2 empates en las 5 jornadas disputadas. Contrario a lo que fue el fracaso en la Leagues Cup 2025, el argentino ha dado resultados en el torneo local.

La virtud del equipo que dirige Larcamón es la ofensiva, pues en 5 jornadas la Máquina suma 12 goles: 3 contra Atlas, 4 ante León, 2 frente a Atlético de San Luis y 3 a Santos Laguna. El conjunto de la Noria solo no le marcó a Mazatlán en la primera fecha del torneo.