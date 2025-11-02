AC Milan 1-0 Roma: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de Santiago Giménez en la Jornada 10 de la Serie A, marcador online
En el cierre de la Jornada 10 de la Seria A desde San Siro, AC Milan recibe a la Roma en lo que se espera que sea un vibrante encuentro en la lucha por el liderato
El AC Milan recibe este domingo a la Roma en San Siro, en un partido clave por el liderato de la Serie A. El encuentro está programado para las 13:45 horas (centro de México) y promete emociones fuertes en el cierre de esta fecha. La Roma, con 21 puntos, llega como líder momentáneo del campeonato, mientras que el Milan, con 18 unidades, buscará aprovechar su localía para recortar distancia y meterse de lleno en la lucha por la cima.
Los ojos también estarán sobre Santiago Giménez
, quien intentará reencontrarse con el gol tras varios partidos sin marcar. El delantero mexicano busca recuperar confianza y aportar al ataque romano en un duelo de alto nivel ante uno de los grandes del Calcio.