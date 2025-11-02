¿ADIÓS SANTI? El Milan ya buscaría competencia para Santiago Giménez

El Milan ha iniciado la búsqueda de un delantero que fortalezca su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada, y su mirada se ha fijado en el alemán, Jonathan Burkardt, figura actual del Eintracht Frankfurt. La posible llegada del jugador germano representaría un desafío directo para el mexicano Santiago Giménez, cuyo rendimiento no convence del todo en la Serie A.

Burkardt, de 25 años, llegó al cuadro de la Bundesliga en enero por 20 millones de euros y desde entonces ha anotado 9 goles en 13 partidos, con un promedio de un tanto cada 100 minutos. Estas cifras contrastan con las del atacante azteca, quien en 11 encuentros solo ha conseguido 1 anotación y 2 asistencias con el equipo rossonero.

El interés del cuadro italiano refleja su insatisfacción con el rendimiento ofensivo del canterano de Cruz Azul. Giménez, a pesar de mostrar destellos de calidad, no ha logrado la consistencia goleadora que se esperaba tras su llegada desde el Feyenoord. La posible incorporación del alemán podría relegar al 'Bebote' al banquillo en un momento crucial de la temporada.

Para el Eintracht Frankfurt, la salida de su máximo referente ofensivo parece complicada. Burkardt se ha convertido en pieza fundamental del proyecto alemán, y el club no estaría dispuesto a negociar su traspaso a menos de recibir una oferta sustancialmente superior a lo invertido.

El mercado de invierno promete a ser decisivo de cara para el futuro de Giménez en Italia. Mientras el Milan evalúa alternativas, el delantero mexicano tiene por delante unas semanas clave para demostrar que puede ser la solución goleadora que el equipo necesita, de cara a aspirar a ser el delantero titular de la Selección Azteca en el Mundial 2026.

