Santiago Gimenez se queda sin tiempo: Milan ya le habría puesto fecha de salida al delantero mexicano

Santiago Gimenez no firmó su mejor inicio de temporada y su falta de gol en estas primeras jornadas de la Serie A ha generado que Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, saliera a dar declaraciones . Sin embargo, la situación habría ido más allá, pues la prensa italiana asegura que el Rossonero le dio un plazo límite al mexicano para mejorar sus números, ya que, de lo contrario, buscarían un reemplazo.

Según compartió el medio La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez tiene tiempo hasta el mercado de invierno para convencer al Milan que merece quedarse en el club en vez de ser vendido. Esto quiere decir que el delantero de 24 años tendrá tiempo hasta el 1 de enero para recuperar su racha goleadora si no quiere ser descartado. Incluso Milan ya está buscando posibles reemplazantes del ‘Bebote’ .

Los jugadores que busca Milan para reemplazar a Santiago Gimenez

El Milan ya cuenta con una pequeña lista de posibles reemplazos de Santi Gimenez pensando en el próximo libro de pases. Quien lidera el listado es Artem Dovbyk (AS Roma), seguido de Joshua Zirkzee (Manchester United), Joaquín Panichelli (Estrasburgo) y Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt). De esta manera, el ex Cruz Azul parece tener los días contados en Italia.

Los preocupantes números de Santiago Gimenez con el AC Milan

El inicio de la temporada 2025-26 no ha sido el mejor para Santi Gimenez. El mexicano ya suma 9 partidos jugados con el Rossonero y, hasta la fecha, no ha logrado convertir en la Serie A. Si bien suma una asistencia, su registro goleador no es el esperado y la directiva italiana está disconforme con su rendimiento.

Santiago Gimenez no jugará frente a la Roma por Serie A

El futbolista de la Selección Mexicana no estará presente en el cotejo entre Milan y Roma por la décima jornada de la Serie A por lesión. En la fecha anterior frente al Atalanta, Gimenez sufrió un golpe en el tobillo que no le permitió entrenarse con normalidad durante la semana. El delantero no logró recuperarse a tiempo, por lo que será resguardado para los próximos partidos.